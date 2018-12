Consob | Giorgetti | Accelerare sulla nomina La partita è in mano a Conte

Roberto Rustichelli presidente dell'Antitrust. Giorgetti : "Ora far presto con la Consob" : Roberto Rustichelli è stato scelto come presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa in Senato la presidente Elisabetta Casellati alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico."L'oggettività dei criteri ha consentito al presidente Fico e a me di avviare e concludere questi lavori in una assoluta sintonia" ha detto la presidente del Senato, Maria ...