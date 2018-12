Auto elettrica | Google Maps trova le colonnine di ricarica

Cara e non ecologica - resta senza energia la corsa all'Auto elettrica : Elettrificare è la parola d'ordine all'interno dei gruppi automobilistici. Gli investimenti sono in corso da anni. E anche i più recalcitranti, come Fca, alla fine si sono dovuti allineare. Sul ...

E-tron - balzo in avanti dell'Auto 'zero emission'. Nel deserto di Abu Dhabi al volante della nuova Audi elettrica : In pratica gli sceicchi hanno reinvestito i proventi del petrolio per costruire il prototipo della città del futuro ad energia solare con un'economia a emissioni zero. Ma da lì, addentrandosi nel ...

Enel : la mobilità elettrica arriva in Autostrada - al Q8 di Rho : Milano, 18 dic., askanews, - La mobilità elettrica arriva in autostrada. Enel X ha installato e attivato presso l'area di servizio Q8 di Rho Sud, la prima stazione di ricarica lungo il tratto ...

Germania - l’Auto di domani è elettrica. Ma a rimetterci saranno i lavoratori : La Germania corre a gran velocità verso un futuro più verde e meno inquinante e lo fa a partire dall’attuazione di politiche sempre più restrittive nei confronti dei veicoli diesel. Poi c’è Volkswagen, il più grande gruppo automobilistico del Paese, che ultimamente e quasi a cadenza settimanale, rilascia numeri sempre aggiornati sulla spesa che è pronto ad affrontare riguardo alla produzione di una gamma totalmente elettrica, quella che ...

Digitale - lusso e 500 elettrica. Il destino dell'Automotive passa di nuovo da Mirafiori : Mirafiori, all'incrocio tra il passato e il futuro. Il destino dell'auto a Torino, ancora una volta, si gioca lì, nella fabbrica delle fabbriche. Il luogo del boom, e poi dei conflitti, la cattedrale ...

Auto elettrica - attacco Mercedes : acquisto record di batterie" : Insomma, più che il mondo delle Auto elettriche, ora il fermento sta tutto in quello delle batterie: la sola Mercedes, avendo un bisogno disperato di accumulatori, sta realizzando una rete globale di ...

4mila euro di multa per gli accessi in ZTL nonostante l'Auto elettrica : Il caso a Firenze, oggetto d'esame del Consiglio comunale: alla base dell'equivoco la mancata comunicazione della targa...

Automobili Pininfarina - L'hypercar elettrica si chiamerà Battista : La prima vettura firmata Automobili Pininfarina si chiamerà Battista. La Casa italiana ha scelto di intitolare a Battista "Pinin" Farina, fondatore della Carrozzeria Pininfarina, quella che viene già descritta come lauto italiana più performante di sempre. L'hypercar sarà svelata al prossimo Salone di Ginevra come versione di serie (limitata) della concept PF0, per poi entrare in produzione allinizio del 2020. La Pininfarina costruirà ...

Treviso : inizia l'era elettrica - in servizio da oggi i nuovi Autobus (2) : (AdnKronos) - Facilmente riconoscibili, i bus elettrici sono dotati di una nuova livrea distintiva che sottolinea i concetti di mobilità contemporanea e intelligente sotto lo slogan “city smart”. Il costo per mezzo è di circa 480mila Euro, finanziato in parte con risorse proprie da MOM Spa e, quota

Treviso : inizia l'era elettrica - in servizio da oggi i nuovi Autobus : Treviso, 10 dic. (AdnKronos) - Sono entrati in funzione stamane i nuovi mezzi elettrici assegnati in servizio alla linea urbana 7, che collega da Nord a Sud il territorio comunale di Treviso transitando per piazza dei Signori. La Linea è stata scelta in accordo con l’amministrazione comunale proprio

Fiat 500 Elettrica - Torino torna capitale dell'Auto : Il piano di investimenti annunciato dall'ad di Fca Mike Manley nelle scorse settimane ha incendiato gli entusiasmi degli alfisti, che hanno saputo di un nuovo suv in produzione nei prossimi anni a Pomigliano d'Arco. Di portata forse maggiore, tuttavia, è l'intenzione del gruppo Fca di produrre nello stabilimento di Mirafiori, in provincia di Torino, la futura Fiat 500 Elettrica. Per alcuni è addirittura una scelta epocale: prima di spiegarne i ...

Manovra in aula : le novità dagli incentivi per l’Auto elettrica alle assunzioni nella Pa. Proroga di un anno per formazione 4.0 : Via libera della commissione Bilancio della Camera alla Manovra. La commissione ha concluso l'esame approvando velocemente diverse modifiche dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori, e ha dato il mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi per riferire in aula su un maxiemendamento visto che il governo si è già riservato la possibilità di porre la fiducia sul testo. Il testo sarà esaminato dall'assemblea di ...

Audi : investimenti per 14 mld per mobilità elettrica - digitalizzazione e guida Autonoma : Quattordici i miliardi d'investimenti previsti entro il 2023 per la mobilità elettrica, la digitalizzazione e lo sviluppo della guida autonoma da parte di Audi. Lo ha annunciato una nota del marchio ...

Audi punta 14 miliardi in 5 anni su Auto elettrica e guida autonoma : MILANO - Audi investirà 14 miliardi di euro su mobilità elettrica digitalizzazione e guida autonoma nel quinquennio tra il 2019 e la fine del 2023. Lo ha annunciato una nota del marchio premium del ...