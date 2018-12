Il governo è a un passo dall’accordo con l’Europa sulla manovra : È stato decisivo il colloquio telefonico con Valdis Dombrovskis, vice-presidente della Commissione europea dal 2014 ed esponente dei ‘falchi’. I contatti tra il premier Giuseppe Conte, il guardiano dei conti europei e il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici, hanno spianato la strada all’accordo 'tecnico' tra Roma e Bruxelles. Crescita all'1%, rapporto del deficit/Pil confermato al 2,04%. ...

Disabili - governo istituisce il codice unico. Associazioni : “Primo passo - ora bisogna scriverlo. Si potenzino gli strumenti” : L’Italia avrà un codice Unico per le persone con Disabilità. Il testo è stato votato mercoledì 12 dicembre dal Consiglio dei Ministri con l’approvazione del decreto Semplificazioni che prevede, tra le varie cose, riassetti normativi, codificazioni di settore, sburocratizzazione delle norme sui lavori pubblici. “E’ una buona notizia ma si tratta solo di una legge delega che dimostra l’attenzione del governo sul tema della Disabilità, un codice ...

Spread in calo con il passo indietro del governo sul deficit. Borse Ue poco mosse dopo la Bce : MILANO - L'arretramento del governo sul deficit previsto per il 2019, che il presidente Conte ha indicato al 2,04% rispetto al 2,4% inizialmente prospettato, è ben accolto dagli investitori con lo ...

Spread in calo con il passo indietro del governo sul deficit. Fari sulla Bce : MILANO - Ore 8.50. L'arretramento del governo sul deficit previsto per il 2019, che il presidente Conte ha indicato al 2,04% rispetto al 2,4% inizialmente indicato, è ben accolto dagli investitori con ...

Manovra - Furlan (Cisl) : “Da governo cambio di passo significativo. Molta attenzione alle nostre proposte” : “E’ stato un incontro molto approfondito e il premier ha ascoltato la piattaforma che abbiamo illustrato e che abbiamo discusso in questi mesi. C’è stata Molta attenzione per le nostre proposte. Il presidente ha assunto l’impegno di avere in futuro un’interlocuzione più frequente con le organizzazioni sindacali. Un cambio di passo importante, significativo”: così il segretario generale della Cisl, Annamaria ...

Manovra - Moscovici : dal governo un passo nella giusta direzione : Roma, 4 dic., askanews, - Sulla Manovra dell'Italia e sulla procedura per infrazione della regola del debito 'decideremo i prossimi passi sulla base dei risultati del dialogo che sta proseguendo'. Lo ...

“Nessun passo indietro - no tassa su zero nico : sottomissione al governo italiano in merito alla riduzione del danno da tabacco” : La rete internazionale delle organizzazioni di consumatori di nicotina (INNCO) è una crescente coalizione globale di organizzazioni di consumatori senza fini di lucro (società civile) di 32 paesi in 7 continenti, 21 dei quali rappresentano cittadini in Europa. La missione di INNCO è quella di ridurre il danno provocato sia dal tabacco combustibile che dalle forme tossiche di tabacco “orale”, promuovendo nel contempo i bisogni e i ...

Il governo è fiducioso sul futuro di Alitalia - nonostante il passo indietro di Lufthansa : Scadono oggi i termini per le offerte di acquisto vincolanti dell'ex compagnia di bandiera. Per Di Maio si tratta non di un salvataggio ma di un rilancio a fronte di tante offerte -

Ungheria - l’università di Soros a un passo dal lasciare il Budapest : “Entro il primo dicembre serve accordo con governo Usa” : A 26 anni dalla sua fondazione, la Central European University, l’università di Budapest finanziata dal magnate e filantropo americano di origini ungheresi George Soros, rischia di lasciare la capitale magiara e trasferirsi a Vienna. “Se entro il 1 dicembre non sarà firmato l’accordo tra governo e stato di New York per legalizzare la nostra presenza, noi lasceremo Budapest”, ha dichiarato giovedì il rettore Michael Ignatieff. Per scongiurare ...

“Far West” per il Pd - “passo in avanti nella civiltà del diritto” per il governo : cosa prevede il ddl sulla legittima difesa : Approvato dal Senato a grande maggioranza (un articolo del testo, quello sull’eccesso colposo, ha ottenuto anche l’appoggio del Pd) il disegno di legge sulla legittima difesa, che ora passa alla Camera. Ecco i punti principali. L'articolo “Far West” per il Pd, “passo in avanti nella civiltà del diritto” per il governo: cosa prevede il ddl sulla legittima difesa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Condono - Salvini infuriato : “Riscriviamo tutto e il governo non salta - ma per scemo non ci passo” : L'ira di Matteo Salvini sul Condono fiscale viene espressa in una diretta sui social in cui sottolinea che il M5s conosceva il testo del decreto fiscale: "Conte leggeva e Di Maio verbalizzava, per scemo non ci passo", afferma. Il ministro dell'Interno assicura che il governo non salterà e che il decreto verrà riscritto domani.Continua a leggere

Test Medicina - numero chiuso abolito : caos governo/ Ultime notizie - Ordine Medici : "Facciano passo indietro" : Aboliti i Test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università, "addio al numero chiuso". Ultime notizie e reazioni: P. Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È caos(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:12:00 GMT)