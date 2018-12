Ponte Morandi | la ricostruzione a Salini Impregilo Rixi ' Contento che il viadotto sia

Ponte Morandi. Bucci : 33 giorni per cominciare a ricostruire. Governo : 91 giorni per un decreto : ... ma comunque sciogliendo un nodo complicato: la concorrenza era forte e altamente qualificata, sopratutto quella di Cimolai, la grande impresa di Pordenone che costruisce ponti in tutto il mondo e ...

Ponte Morandi - l’allarme : “15mila tonnellate di amianto - si rischia boom di tumori a Genova” : Secondo l'Osservatorio Nazionale amianto nelle abitazioni sottostanti a Ponte Morandi, che dovranno essere demolite, ci sono migliaia di tonnellate di amianto: "Sono nelle coibentazioni delle tubazioni delle cantine, camini e serbatoi d’acqua rivestiti di eternit, ma anche impianti di riscaldamento e delle guarnizioni delle centrali termiche".Continua a leggere

Ponte Morandi - la ricostruzione alla cordata Salini-Fincantieri : Niente intesa tra i due progetti "finalisti". Era questa il sogno del commissario Marco Bucci, che alla fine ha dovuto arrendersi ai diktat del governo, in particolare della sua parte grillina: sarà la cordata Salini-Impregilo-Fincantieri-Italferr a ricostruire Ponte Morandi. Niente da fare per il gruppo Cimolai. Il presidente, Luigi Cimolai, è già stato avvertito dal sindaco di Genova, che gli ha chiesto di non presentare ricorso. "Ci ...

Ponte Morandi - Toninelli : possibile inaugurarlo a inizio 2020 : Roma, 18 dic., askanews, - Sulla scelta del progetto di ricostruzione del Ponte di Genova 'aspettiamo anche noi la scelta che spetta al commissario Bucci, quello che però è importante è che da ieri ...

Ponte : Salini - Fincantieri e Impregilo costruiranno il nuovo viadotto Morandi : Via libera della Procura all’avvio del cantiere di demolizione sul moncone Ovest Resta il sequestro sui detriti. Gli esclusi pensano al ricorso, ma senza sospensiva

Ponte Morandi Genova - ricostruzione a Salini Impregilo. Salta la cordata con Cimolai : Oggi il nome del costruttore. Cambia il progetto di Piano. Verrà ridotto il numero dei piloni previsti. Tempi certi per una consegna della nuova opera entro il Natale del 2019. Bucci avrebbe chiesto a Cimolai di non fare ricorso. «Ci penseremo» è stata la risposta

Ponte Morandi / Incidente probatorio rimandato causa Natale. A ricostruire sarà Fincantieri : Incidente probatorio senza fretta. La terza udienza, originariamente fissata per il 14 gennaio, slitta all’8 febbraio: in mezzo ci sono le vacanze di Natale e non si potrebbe concludere niente. Ieri mattina, nel corso della seconda udienza dell’Incidente probatorio, si è subito parlato della necessità di rimandare la data iniziale perché sarebbe impossibile riunire i consulenti per analizzare i dati provenienti dalla Svizzera durante le ...

Ponte Morandi - Toninelli : 'Nuova struttura in piedi a fine 2019" - : Il ministro dei Trasporti ha detto che "il viadotto verrà inaugurato all'inizio del 2020, magari addirittura a fine dicembre". L'annuncio arriva dopo l'avvio dei lavori di demolizione, a cominciare ...

Ponte Morandi - “ricostruisce Fincantieri con Salini Impregilo. Il progetto è quello di Piano”. Il rischio ricorsi degli esclusi : Toccherà a Salini Impregilo, insieme a Fincantieri e Italferr, ricostruire il Ponte Morandi sulla base del progetto di Renzo Piano. Alla fine il commissario Marco Bucci ha seguito la linea più fortemente caldeggiata dal governo – in particolare dal M5s – già pochi giorni il crollo del viadotto Polcevera a Genova, nel quale morirono 43 persone. È fuori la friulana Cimolai, che si proponeva assieme all’archistar Santiago ...

Ponte Morandi Genova - la ricostruzione a Salini Impregilo e Fincantieri. Passa il progetto rivisto di Renzo Piano : La ricostruzione del Ponte a Genova, dopo il tragico crollo del Morandi lo scorso 14 agosto, sarà fatta da Impregio Salini e Fincantieri ispirandosi al progetto, rivisto, di Renzo Piano. Lo riportano un articolo del Corriere della sera e uno de la Stampa.Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio Anch'io afferma che il nuovo Ponte "a fine 2019 sarà già in piedi e all'inizio del 2020 al massimo ...

Genova - Ponte Morandi : “Il nuovo viadotto sarà in piedi a fine 2019” : Il nuovo Ponte a Genova “a fine 2019 sarà già in piedi e all’inizio del 2020 al massimo verrà inaugurato, magari addirittura a fine dicembre“: lo ha dichiarato Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai microfoni di Radio Anch’io. L'articolo Genova, Ponte Morandi: “Il nuovo viadotto sarà in piedi a fine 2019” sembra essere il primo su Meteo Web.

DEMOLIZIONE Ponte Morandi - BUCCI : "LAVORI AL VIA"/ Genova - Confindustria : "abbatterlo è scelta di pancia" : Genova, PONTE MORANDI: dissequestro del moncone ovest: ancora problemi su est. BUCCI, 'domani diremo chi lo ricostruirà, ci sono sorprese'