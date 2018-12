Fisco | interessi per ritardatari quasi triplicati | allo 0 | 8%

Fisco : interessi per ritardatari a 0 - 8% : ANSA, - ROMA, 18 DIC - Dal prossimo primo gennaio passa dallo 0,3 allo 0,8% l'interesse legale da pagare per chi versa le tasse in ritardo. Lo ha deciso il Mef con un decreto a firma Giovanni Tria del ...

Pagamenti al Fisco in ritardo - dal 2019 interessi quasi triplicati : Il legislatore moltiplica la misura degli interessi legali: saranno aumentati dallo 0,3% annuo fino allo 0,8%, con effetto dal 1° gennaio 2019. La nuova misura è prevista da un decreto del ministero dell’Economia pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale». Sarà più pesante il costo del ravvedimento così come pagare in ritardo le somme all’erario e le rate per i nuovi condoni...