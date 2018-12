Manovra - Luigi Di Maio : “Quota 100 partirà a febbraio - il reddito di cittadinanza a marzo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, detta i tempi per la partenza delle due principali misure del governo: "Come sono partite, così arrivano. Siccome partono un po' dopo, il reddito a marzo e quota 100 a febbraio, costeranno un po' di meno", afferma dicendosi fiducioso che "dal primo gennaio entrerà una legge di Bilancio che può dar vita a un cambiamento in Italia".Continua a leggere

Di Maio : «Pensioni - quota 100 parte a febbraio. Reddito di cittadinanza a marzo» : di Paolo Decrestina di A- A+ Stampa Email quota 100 a febbraio. Reddito a marzo. Tempi certi dettati da una manovra ancora non certa. Luigi Di Maio stila il cronoprogramma delle misure bandiera giallo-...

Di Maio annuncia : 'Ecco quando partiranno Quota 100 e reddito di cittadinanza' : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Bruxelles sta trattando con la Commissione Ue per scongiurare la procedura di infrazione e trovare un accordo sulla manovra. Tria ha dichiarato: "Domani ...

Di Maio : «Quota 100 parte a febbraio - il reddito di cittadinanza a marzo» Pensioni - bloccate le rivalutazioni : Il commissario europeo Pierre Moscovici: «Lavoriamo giorno e notte per raggiungere un accordo con l’Italia, sono fiducioso»

Manovra - Moscovici - Ue - : "Possibile accordo con Italia". Di Maio : "Quota 100 a febbraio - reddito a marzo" : ROMA - Pierre Moscovici è impegnato 'per evitare la procedura di infrazione all'Italia per la sua legge di Bilancio. Sto lavorando per garantire che l'italia non sia punita, e sono fiducioso', ha ...

La Manovra cambia ancora - Ue concede più tempo. Di Maio smentisce taglio quota 100 e reddito : Giudizio Ue verso rinvio, l'accordo ancora non c'è Dopo l'accordo nella maggioranza, dopo un vertice maratona a palazzo Chigi, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha inviato all'Ue un nuovo ...

MANOVRA - UE CONCEDE TEMPO ALL'ITALIA/ Accordo Conte-Salvini-Di Maio : "2 miliardi in meno per Quota 100" : toMANOVRA Economica, vertice Governo: Conte, Salvini, Di Maio, Tria 'ok coperture' su Reddito, Quota 100, Ecotassa. Salta testo in Commissione

Pensioni flessibili quota 100 e infrazione dall'UE - Di Maio : 'Prossime 24-48h decisive' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 12 dicembre 2018 vedono crescere l'attesa sulla decisione che l'UE prenderà in merito all'apertura della procedura d'infrazione contro l'Italia. Dal governo si considerano quindi le prossime ore come decisive, seppure si mantiene l'orientamento ad avviare le uscite anticipate tramite la quota 100 ed il reddito di cittadinanza con la nuova legge finanziaria. Nel frattempo, dall'opposizione non mancano, ...

Pensioni - Di Maio ci riprova : taglio del 40% a quelle d’oro per Quota 100 : Ancora le Pensioni d’oro nel mirino di Luigi Di Maio: dato che dall’Inps non sono arrivate le notizie sperate sui costi della riforma, durante il vertice di maggioranza di ieri si torna a puntare al taglio delle Pensioni d’oro. La Lega non tanto approva l’idea, infatti era giunta ad un compromesso: un sistema a scaglioni, che penalizzava le rendite da 90.000 euro, con tagli proporzionali dal 10% al 20%. Ma ieri Di Maio ha ...

Manovra - posta la fiducia. Di Maio : a febbraio quota 100 per le pensioni : Il vicepremier annuncia la road map: "A marzo partirà il reddito di cittadinanza". Resta il nodo deficit

Manovra - Di Maio : a febbraio quota 100 - a marzo reddito cittadinanza : Roma, 6 dic., askanews, - 'A febbraio la pensione minima sarà alzata a 780 euro a tutti i pensionati in difficoltà, le pensioni di invalidità a 780 per tutti i disabili in difficoltà, a febbraio parte ...

Quiescenza - Quota 104 di Brambilla smentita da Salvini - Di Maio : 'Q100 da febbraio/marzo' : Le ultime novità sulle pensioni anticipate giungono dal consigliere previdenziale della Lega Alberto Brambilla che fa una nuova proposta al Governo relativa alla Quota 100. L’unica che potrebbe essere sostenibile mantenendo il patto con l’elettorato. Secondo questa ipotesi, l’uscita anticipata con Quota 100 sarebbe confermata (62 anni di età + 38 di contributi), ma potranno accedervi dal 2019 solo quanti avranno maturato i requisiti da almeno 2 ...

Di Maio : reddito e quota 100 si faranno : 10.25 Di Maio: reddito e quota 100si faranno Ricordando con i cronisti la foto dal balcone di Palazzo Chigi, il vicepremier Di Maio commenta: "Penso di essere ancora contento dei risultati di quella sera: quota 100per superare la Fornero, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza,che partirà a febbraio" Di Maio aggiunge: "A fine marzo partirà il reddito", mentre quota 100"partirà tra febbraio e marzo. Per quello abbiamo gioito e lo ...