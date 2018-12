Simona Halep e quel retroscena su Federer | “mi vergognavo a chiedergli una foto | poi suo

Tennis - Ranking WTA (17 dicembre) : Simona Halep comanda - Camila Giorgi la migliore italiana - perde posizioni Sara Errani : Non ci sono cambiamenti nella top10 del Ranking WTA. Dopo la conclusione e la vittoria dell’australiana Ashleigh Barty nel WTA Elite Trophy di Zhuhai, la graduatoria delle migliori giocatrici è diventata definitiva in questo 2018. Simona Halep, dunque, rimane in vetta per la 43esima settimana consecutiva (la 59esima complessiva). La 27enne rumena, condizionata da un problema alla schiena nell’ultima parte di stagione, ha conservato ...

Novak Djokovic e Simona Halep campioni del mondo ITF 2018 : ' Sono davvero onorato di essere stato nominato Campione del mondo ITF ancora una volta ' ha detto il 14 volte campione Slam. ' Sono particolarmente orgoglioso di questo riconoscimento dopo tutto ...

Simona Halep vince il WTA Fan Favorite : la n°1 al mondo è la tennista più amata dei fan! : Simona Halep è la tennista più amata dai fan del 2018: la tennista romena vince il premio WTA Fan Favorite e bissa il successo del 2017 N°1 non soltanto nel ranking WTA ma anche nei cuori dei fan. Per il secondo anno cosecutivo, Simona Halep si conferma la tennista più amata dai tifosi, aggiundicandosi il premio WTA Fan Favorite. La tennista romena è stata la più votata dal pubblico e ha bissato il successo già ottenuto nel 2017 nella ...

Simona Halep - l’anno migliore ha un sapore dolce-amaro : “il primo Slam e la finale persa - 2018 orribile e meraviglioso” : Simona Halep ha vissuto un 2018 a due facce: da una parte la gioia di essere la n°1 al mondo e di aver vinto il primo Slam della sua carriera, dall’altra parte la finale persa agli Australian Open e l’infortunio di fine stagione Il 2018 è stato senza dubbio l’anno migliore della carriera di Simona Halep. La tennista romena ha mantenuto ben salda la leadership da numero 1 al mondo e ha finalmente vinto il primo Slam della ...

Tennis - la scelta di Simona Halep : la romena senza allenatore nei primi mesi del 2019 : La Tennista romena ha deciso di non farsi seguire da alcun allenatore nei primi mesi della prossima stagione Simona Halep non ha pianificato di prendere un nuovo coach per l’inizio della prossima stagione, preferendo affrontare da sola alcuni tornei. La numero uno del Tennis femminile è stata seguita fino a qualche settimana fa da Darren Cahill ma il coach australiano ha scelto di prendersi un anno sabbatico per trascorrere più tempo ...

Simona Halep ci ha preso gusto : “voglio un altro Slam - punto a Wimbledon” : La numero 1 al mondo, Simona Halep, punta con decisione alla vittoria di un altro Slam: la romena non si nasconde e piazza il mirino su Wimbledon Numero 1 al mondo e finalmente con uno Slam in bacheca. Simona Halep ha chiuso un 2018 da urlo, che l’ha vista perdere la finale degli Australian Open, ma anche conquistare il tanto agognato primo Slam grazie al successo nel Roland Garros. La regina del tennis WTA sembra averci preso gusto e per ...

Simona Halep e coach Cahill si separano - dopo 4 anni la n°1 al mondo è senza allenatore : ecco i motivi : Simona Halep e coach Darren Cahill si separano: la tennista numero 1 al mondo sarà, per la prima volta dopo 4 anni, senza allenatore. motivi familiari alla base dell’addio dell’australiano La offseason tennistica, quel breve periodo dell’anno in cui giocatori e giocatrici sono liberi da tornei e impegni ufficiali, serve per lo più per guardarsi indietro, trarre le somme di quanto fatto in stagione e pianificare il proprio ...

Tennis - Ranking WTA (5 novembre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi guida la truppa italiana : Nessuna variazione sostanziale nella top-10 del Ranking mondiale del Tennis femminile. Il WTA Elite Trophy di Zhuhai, con la vittoria di Ashleigh Barty, non cambia le carte in tavola. In testa c’è sempre Simona Halep, in vetta per la 37esima settimana consecutiva. La 27enne rumena di Costanza, out per un problema alla schiena, ha comunque conservato il suo primato, vantando un vantaggio di 1.046 punti sulla tedesca Angelique Kerber che ...

Tennis - Simona Halep rinuncia alle WTA Finals : “Non sono riuscita a recuperare come avrei voluto” : Niente da fare per Simona Halep. come era prevedibile, la n.1 del mondo è stata costretta a dare forfait per le WTA Finals 2018 che si terranno a Singapore dal 21 al 28 ottobre sul veloce indoor dello Sports Hub della metropoli asiatica. Il Masters del Tennis femminile, dunque, non vedrà al via la sua leader visto che ormai da diverse settimane la giocatrice rumena soffre di un problema alla schiena che già l’aveva portata a saltare alcuni ...

WTA Finals di Singapore : Simona Halep dà forfait con una lunga lettera : WTA Finals di Singapore: Simona Halep non prenderà parte al torneo che chiuderà la stagione a causa dei ben noti problemi alla schiena Simona Halep non ci sarà in quel di Singapore. La tennista romena attraverso un lungo messaggio ai tifosi, ha spiegato le ragioni del forfait alla WTA Finals. Il motivo della sua assenza è legato ai problemi alla schiena che la affliggono da tempo: “Sfortunatamente, dopo un’attenta analisi con ...

WTA Mosca – Simona Halep annuncia il ritiro : ancora problemi alla schiena - Finals a rischio : Simona Halep costretta a ritirarsi dalla VTB Kremlin Cup, il torneo WTA Premier che si svolgerà a Mosca nei prossimi giorni: la tennista n°1 al mondo continua a soffrire di problemi alla schiena Brutte notizie per i fan di Simona Halep, particolarmente per quelli che la attendeva in Russia. La tennista romena è stata costretta ad annunciare il suo ritiro dal tabellone principale della VTB Kremlin Cup, torneo WTA Premier dotato di un ...

Tennis - Ranking WTA (15 ottobre) : Simona Halep sempre in testa - Camila Giorgi al best ranking : Un solo cambiamento nella top ten del ranking WTA, la ceca Karolina Pliskova sale al quinto posto della classifica mondiale di Tennis femminile superando l’ucraina Elena Svitolina. La rumena Simona Halep conserva il vertice con praticamente 1000 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki mentre la tedesca Angelique Kerber si trova in terza posizione. Spiccano le quattro posizioni guadagnate dalla francese Caroline Garcia che sale ...

Ranking WTA (15 ottobre) : Simona Halep sempre in testa - Camila Giorgi al best ranking : Un solo cambiamento nella top ten del ranking WTA, la ceca Karolina Pliskova sale al quinto posto della classifica mondiale di tennis femminile superando l’ucraina Elena Svitolina. La rumena Simona Halep conserva il vertice con praticamente 1000 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki mentre la tedesca Angelique Kerber si trova in terza posizione. Spiccano le quattro posizioni guadagnate dalla francese Caroline Garcia che sale ...