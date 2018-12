«Ho perso l’uomo che amavo | mio fratello Come torno a essere felice?»

vanityfair

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Illustrazione di Alessandra De Cristofaro Sono S. e qui si parlerà dell’amore vero. Non un uomo. Non un genitore.Ti parlerò di mioche un anno fa, la vigilia del Natale scorso, è stato colpito da un male incurabile e in 8 mesi se n’è andato. E nessuno sa dove.Io che vivo all’estero più per amore che per lavoro mi sono catapultata al suo capezzale fino agli ultimi sospiri.In un istante crolla il (famoso) mondo e ti ritrovi i tuoi genitori che non fanno più il loro ruolo e che lana da cui saresti corsa perconsolata, è proprio quella che s’è ne andata. Insomma i conti non tornano e ti ritrovi disperata punto e basta.A distanza di quasi 2 mesi dagli ultimi sospiri sono tornata sbadatamente nella città in cui vivo per chiudere porta e ricominciare una nuova vita in Italia con lui.La mancanza è totalizzante e una predisposizione ...