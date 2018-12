Tagli a legge Bilancio | ecotassa | reddito e pensioni le incognite

Legge bilancio - M5S : aumentato Fondo finanziamento - altro che Tagli : Lo affermano, in una nota congiunta, i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Alessandro Melicchio, Marco Bella e la senatrice Maria Domenica Castellone, ...

Legge di stabilità : “No a Tagli ai danni dei Comuni” : Alleanza tra i Comuni di Milano, Torino, Genova e Bologna sul tema del Bilancio degli enti locali. I rispettivi assessori

Regione Abruzzo - il Consiglio approva legge su Taglio vitalizi e doppio vitalizio : L'Aquila - Il Consiglio regionale abruzzese ha approvato all'unanimità un provvedimento che prevede il taglio dei vitalizi in essere e maturati che va dal 9 al 25 per cento, per gli assegni mensili superiori a 1.500 euro e fino a oltre 6.000 euro. Il provvedimento anticipa l'obbligo di riduzione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali, annunciato dal Governo che inserirà nella legge di stabilità ...

Bonafoni : proseguiremo nostra batTaglia su legge 194 - vicino ad Alfonsi : Roma – “Sono vicina alla Presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi per gli attacchi subiti per la sua difesa della legge 194. Sono con lei nella battaglia per la piena applicazione della 194 e per la tutela dei diritti delle donne”. “La liberta’ di scelta e’ un diritto conquistato duramente ed espressione dell’autodeterminazione, pensare di smontarla significa tornare ai tempi dell’aborto ...

Fortnite : tutti i detTagli della patch 6.31 tra Rissa a Squadre - Fucile a pompa epico e leggendario e molto altro : Come annunciato nel corso della mattinata Fortnite si aggiorna e lo fa con l'arrivo della patch 6.31, un aggiornamento molto atteso e sicuramente tutto da scoprire.Proprio per saziare la vostra sete di conoscenza abbiamo deciso di riportare i cambiamenti principali concentrandoci soprattutto sulla modalità Battaglia Reale. Per tutti gli altri cambiamenti (in particolari quelli legati alla modalità Salva il Mondo) vi rimandiamo al sito ufficiale ...

Auto leggendarie nel nuovo aggiornamento Gran Turismo Sport : data di uscita e detTagli : Polyphony Digital rilascerà sette nuove Auto con il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport in programma per il prossimo 5 dicembre. Di recente infatti lo stesso produttore del gioco, Kazunori Yamauchi, ha svelato i primi dettagli di tutte le novità in arrivo con il prossimo update. Per tutti i fan di Gran Turismo Sport è giunto il momento di conoscere le prime anticipazioni sul pacchetto aggiuntivo di Auto che verrà pubblicato con l'update di ...

Multe "fuorilegge" degli ausiliari - la batTaglia di Fi prende quota : E' partita da Milano e sta prendendo quota in Parlamento a Roma la battaglia contro le Multe irregolari degli ausiliari della sosta. Primo firmatario della proposta di legge presentata circa due settimane fa a Palazzo Marino dai "colonnelli" del partito è l'onorevole Simone Baldelli, che mira a regolamentare in via definitiva le competenze degli ausiliari, chiarendo che possono sanzionare solo le auto posteggiate in maniera illecita sulle ...

'I Tagli all'editoria li vedrete nella legge di bilancio' - così Di Maio - : Roma, 2 nov., askanews, - I tagli all'editoria 'li vedrete nella legge di bilancio nei prossimi giorni'. così il vicepremier Luigi Di Maio, su Facebook. 'Qualcosa sarà aggiunto con un emendamento ...

Pensioni - Quota 100 e Tagli assegni d'oro spariscono dalla Legge di Bilancio 2019 : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il testo relativo alla Legge di Bilancio 2019, testo che oggi approdera' in Parlamento. L'elemento, senza dubbio, più interessante è rappresentato dal fatto che tutta la materia previdenziale sia sparita dal disegno di Legge del Governo gialloverde. Nei giorni scorsi, si era gia' parlato dell'esclusione della misura Quota 100 dalla manovra finanziaria, con il vicepremier Luigi Di Maio ...

Legge di stabilità : rinviato per il momento il Taglio delle pensioni d'oro : Stiamo lavorando per far crescere il Paese, avanti così. Attribuire al Governo la responsabilita' dei dati su Pil e disoccupazione è irragionevole e profondamente ingiusto, lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la firma da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha autorizzato il passaggio del testo della nuova Legge di Stabilita' alla Camera. Slitta il taglio delle pensioni d'oro Il testo della ...

Legge di Bilancio - le entrate : stretta su banche - tabacchi e giochi. 600 milioni di Tagli ai ministeri - 60 alle spese militari : Quasi 22 miliardi di maggior deficit, una stretta fiscale su banche e assicurazioni, l’abrogazione dell’imposta agevolata sul reddito imprenditoriale (Iri) che avrebbe dovuto scattare nel 2019 e l’addio all’Aiuto alla crescita economica. Poi una timida spending review e una serie di interventi “tradizionali” come l’aumento dei prelievi sui giochi e sui tabacchi e le dismissioni immobiliari. Ma anche una parte ...

Legge di Bilancio - salve le società dei Comuni. Il M5S diceva : «Con noi il Taglio» : Ultimi tre bilanci chiusi in utile e le società partecipate degli enti locali non dovranno chiudere. Con l'articolo 51 della Legge di Bilancio al voto in Parlamento, si allenta la stretta sulla «black ...

Diciotti - Salvini legge su Fb la richiesta archiviazione e annuncia : presto Taglio a 35 euro per i migranti : Salvini esulta in diretta Facebook mentre apre la busta arrivatagli dalla Procura di Catania che ha formulato la richiesta di archiviazione nei suoi confronti per la vicenda della Diciotti. Il...

Legge di Bilancio - Taglio dell’80% dei fondi alle Regioni che non riducono i vitalizi : L'ultima versione della Legge di Bilancio prevede un taglio dell'80% dei trasferimenti alle Regioni nel caso in cui non provvedano a ridurre il vitalizio degli ex presidenti, consiglieri e assessori. Le Regioni avranno quattro mesi per adeguarsi dal momento dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio.Continua a Leggere