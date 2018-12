Mercato NBA | Memphis ha fatto una figuraccia e ai Grizzlies non resta niente in mano

Mercato NBA : Trevor Ariza passa a Washington - a Phoenix arrivano Austin Rivers e Kelly Oubre : Tutto è ben quel che finisce bene. Phoenix e Washington infatti, in maniera del tutto involontaria, erano riuscite nelle ultime ore a fare un bel po' di pubblicità , e di casino, con una trattativa ...

Mercato NBA - che trade tra Suns e Washington! Ariza scambiato per Rivers ed Oubre : Mercato NBA, Suns e Wizards hanno completato una trade molto interessante che cambia i roster delle due franchigie Mercato NBA, Suns e Wizards hanno messo a segno una delle trade più interessanti di questa fase di scambi. Trevor Ariza è stato scambiato dai Suns per Rivers ed Oubre. Con questo stravolgimento, Washington si trova ad avere ben 4 uomini di un certo livello tra gli esterni, oltre ad Ariza vi sono già nel roster Wall, Beal ed ...

Mercato NBA – Dinwiddie rinnova con i Nets : “grazie Brooklyn - mi hai dato una casa” : Spencer Dinwiddie firma un rinnovo triennale con i Brooklyn Nets: la guardia bianco-nera ottiene la tanto attesa estensione del contratto Spencer Dinwiddie ottiene finalmente ciò che merita: la guardia dei Brooklyn Nets ha ottenuto finalmente il tanto atteso rinnovo di contratto. Dopo essere diventato il go-to-guy della squadra in seguito all’infortunio di LaVert, ed ver mantenuto 11.5 punti, 5.1 assist e 2.9 rimbalzi in 168 partite ...

Mercato NBA - le reazioni della lega allo scambio saltato di Trevor Ariza : L'incredibile maniera in cui è saltato lo scambio tra Washington, Phoenix e Memphis ha provocato ovviamente molte reazioni in giro per la NBA. Ecco quelle più divertenti e significative LO scambio DI ...

Uno scambio di persona ha fatto saltare una grossa operazione di Mercato in NBA : Ai Memphis Grizzlies giocano due Brooks: per un fraintendimento, non si farà un affare che avrebbe riportato Trevor Ariza a Washington

Mercato NBA – Giallo nella trade Ariza-Wizards : salta tutto per uno… scambio di persona! : Clamorosa svolta nel futuro di Trevor Ariza: salta la trade con gli Wizards per uno scambio di persona legato a Dillon Brooks e MarShon Brooks Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore. Trevor Ariza aveva già fatto le valigie, ma niente Lakers: il cestista dei Suns era stato spedito a Washington. Certo, prima che un clamoroso scambio di persona facesse saltare tutto. I Suns erano alla ricerca di una trade a 3 squadra e, il mancato ...

Mercato NBA : Phoenix e Memphis confondono i Brooks - salta lo scambio già fatto per Trevor Ariza : Tutto sembrava procedere in maniera normale: i primi tweet degli informatissimi Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic che annunciavano le trattative in corso tra Washington e ...

Mercato NBA : Phoenix e Memphis confondono i Brooks - salta lo scambio già fatto con Washington : ... Washington e Phoenix Ovviamente, dopo una figuraccia di questa portata, è cominciato quasi immediatamente lo scaricabarile delle responsabilità per quello che è successo mentre il mondo della NBA se ...

Mercato NBA - il sogno degli L.A. Clippers : firmare sia Durant che Leonard nel 2019 : Per la seconda volta in questa stagione i Toronto Raptors hanno evitato di schierare Kawhi Leonard nella loro tappa allo Staples Center. Era già successo lo scorso 5 novembre nella sfida vinta contro ...

Mercato NBA - il “doppio sogno” dei Clippers per la free agency del 2019 : Mercato NBA, i Los Angeles Clippers si apprestano a vivere un’estate ricca di capovolgimenti in merito al roster di Rivers Il Mercato NBA è entrato nel vivo per quanto concerne la stagione 18/19, ma già si fa un gran parlare della free agency della prossima estate, quella del 2019. Sì perchè tra meno di un anno potremmo assistere ad una delle più calde estati degli ultimi anni, con diversi cestisti che potrebbero cambiare casacca ...

Mercato NBA – Houston Rockets su J.R. Smith : ecco la situazione in casa Cavs : Gli Houston Rockets hanno messo J.R. Smith nel mirino: i Cavs pronti a tagliarlo in caso non ricevessero offerte favorevoli entro la trade deadline Gli Houston Rockets hanno messo nel mirino J.R. Smith. La situazione della guardia ex Knicks e Nuggets è ben nota: vista la piega che ha preso la stagione dei Cleveland Cavaliers, partita con i Playoff come obiettivo e tramutatasi in un disastro dopo poche partite, J.R. Smith ha chiesto di ...

Mercato NBA - colpo dei Denver Nuggets : firma Nick Young : Denver Nuggets, Nick Young ha firmato da free agent dopo l’infortunio di Gary Harris out per 4 settimane Mercato NBA – Denver Nuggets, Nick Young va ad arricchire il reparto esterni della squadra “guidata” da Jokic. La guardia andrà a prendere il posto di Gary Harris, momentaneamente ai box per un infortunio. Quest’ultimo starà fuori per circa un mese, dunque i Nuggets hanno scelto Young per sopperire a ...

Mercato NBA – Lakers su Trevor Ariza : sacrificato un membro importante del roster giallo-viola! : Los Angeles Lakers su Trevor Ariza: Magic Johnson strudia una trade che possa coinvolgere Lakers, Suns e una terza squadra Nonostante il roster dei Lakers sembra, finalmente, aver trovato un certo equilibrio che nelle ultime 6 partite ha permesso ai giallo-viola di ottenere 5 vittorie e 1 sconfitta, la sensazione è che manchi ancora un ultimo tassello per andare fino in fondo alla stagione. Magic Johnson avrebbe individuato in Trevor Ariza ...

Mercato NBA : trade a 3 tra Milwaukee - Cleveland e Washington - i dettagli : Mercato NBA: Milwaukee, Cleveland e Washington hanno messo a segno una trade che ha portato Hill ai Bucks Milwaukee, Cleveland e Washington sono state le protagoniste dell’ultima trade che ha scosso il Mercato NBA. Si sono mossi diversi giocatori, alcuni dei quali potrebbero ‘pesare’ molto dato che in ballo ci sono squadre che puntano ai playoff come i Bucks. Proprio la franchigia di Milwaukee ha ricevuto George Hill e ...