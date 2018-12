Blockchain | Casaleggio non c' entra La svolta digitale non sia tabù 

Opportunità e lati oscuri della Blockchain. Il report della Casaleggio Associati : A questo proposito, lo studio della Casaleggio Associati fa riferimento al cosiddetto 'ultimo anello', ovvero l'anello che collega la catena digitale al mondo fisico e che secondo lo studio ...

Cosa c'è scritto nel report sulla Blockchain della Casaleggio : L'economia dei token Chiusa la parte esplorativa delle applicazioni, il report si concentra sulle caratteristiche dell'economia blockchain, legata al concetto di token . 'La seconda caratteristica ...

Non solo Blockchain. In un anno ben tre report della Casaleggio finanziati da Poste : Fatto 1. Nei primi cinque mesi di vita, tra le urgenze che il governo ha affrontato con eccezionale tempestività c'è stata l'istituzione di una commissione del Ministero per lo Sviluppo Economico chiamata a definire la strategia italiana sulla blockchain. In più, il consiglio dei ministri ha deciso a metà ottobre di infilare nel "decreto semplificazione" la creazione di un fondo della Cassa Depositi e prestiti a ...

Blockchain - fondo ad hoc con 45 milioni in tre anni. Il piano di Casaleggio : Nell’ultima legge finanziaria, all’articolo 19, è passata quasi in silenzio una battaglia su uno dei temi più cari alla Casaleggio attuale: l’istituzione di un «fondo Blockchain e Internet of things». Si tratta di un nuovo fondo destinato a «interventi in nuove tecnologie e applicazioni di intelligenza artificiale», dotato di risorse notevoli, in t...

M5S - la proposta di Casaleggio : Blockchain per la trasparenza dei processi decisionali : 'Esistono dei modi per rendere trasparenti dei processi. A parte il fatto che non è più una società a gestire questi processi, ma un'associazione senza scopo di lucro. Questo è un primo passo che è ...

Davide Casaleggio - tra democrazia partecipata e Blockchain : “Alcuni diritti cambieranno” : Davide Casaleggio a colloquio con Fanpage.it nel corso di Italia 5 Stelle, la manifestazione del Movimento 5 Stelle tenutasi al Circo Massimo di Roma: "Il problema non è mettere per iscritto un diritto su carta, ma esercitarlo e pretenderlo. Superare la democrazia rappresentativa è possibile: ecco l'iter da seguire".Continua a leggere