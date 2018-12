Trucco e guida delle renne - così si diventa Babbo Natale nell'Harvard di Santa Claus : I diplomati 2018 sono già in giro per le città di mezzo mondo, i nuovi corsi, quelli dell'82esimo anno di fondazione, si terranno il 3, 4 e 5 ottobre prossimi. Perché non è mai troppo presto per ...

Roma - Babbo Natale bussa alla porta e chiede fondi per la parrocchia - ma è una truffa : Venti 20 arresti e 14 denunce: e pure Babbo Natale finisce nei guai. E' il bilancio delle ultime 48 ore del piano di sorveglianza e controlli straordinari che i carabinieri del Comando provinciale di ...

“Babbo Natale non esiste. Sono i vostri genitori” : l’affermazione del frate durante la messa fa piangere i bambini presenti in chiesa : “Babbo Natale non esiste“. L’affermazione, di quelle che a un certo punto arriva a bruciapelo nella vita di ogni bambino, stavolta è stata fatta da padre Simone Farci, nella parrocchia di Sant’Antonio (Quartu). A raccontare l’episodio è L’Unione Sarda. La chiesa piena, e all’improvviso il frate, parlando di Gesù e di Maria si è fatto scappare l’amara verità. “Si parlava di Babbo Natale ...

Lasciate che Babbo Natale esista : Come fa Babbo Natale, da solo, a consegnare i regali a tutti i bambini del mondo? Perché le renne volano? Hanno le ali nascoste?Ma lui non riceve mai regali?Come fa Babbo Natale a non perdersi? La slitta ha il GPS?Se la slitta si rompe, come la macchina di papà l’altro giorno, come li porta i regali?Perché mi porta solo alcuni dei giochi che ho scritto sulla letterina?Perché è vestito sempre uguale? Non fa mai la doccia?Come fa a leggere le ...

Torna a Milano la Babbo Running - la corsa dei Babbi Natale : Cappello, barba e costume. Non serve altro. La Babbo Running, la camminata ufficiale in cui si partecipa travestiti da Babbo Natale, è Tornata a Milano per l'ottavo anno consecutivo."È un evento ludico sportivo dedicato al Natale - racconta Sergio Palazzo, organizzatore della manifestazione - ed è un momento di aggregazione per festeggiare insieme nello sport il Natale".Cinque chilometri a ritmo libero, all"interno di Parco Sempione, per una ...

La Casa di Babbo Natale apre a Minturno : Appuntamento domenica 23 dicembre la ‘Casa di Babbo Natale’ dell’oratorio parrocchiale San Biagio, in via don Silvio Aniello, a Marina

''Chi ha incastrato Babbo Natale?'' : Risate, divertimento e allegria in una fredda domenica pomeriggio da passare in famiglia con il teatro per i più piccoli, proposto dall'associazione culturale AR Spettacoli, sognando ancora una volta ...

Natale - il pediatra : “A 8/9 anni i primi dubbi su Babbo Natale” : Con le prossime feste natalizie si prospetta un dilemma per molti genitori. “Verso gli 8-9 anni i bambini iniziano ad avere dei dubbi sull’esistenza o meno di Babbo Natale. Ma come gestire la cosa? I genitori non devono dire mai bugie”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. “Finché i bambini ...

Villasanta : rubano i regali a un bambino di 4 anni - il pirata di Playmobil arriva prima di Babbo Natale : Storia a lieto fine a Villasanta: i ladri avevano rubato i regali di Natale a un bambino di 4 anni, ma Playmobil risolve la situazione. Mandando da lui il pirata Rico. Playmobil Italia ha letto sul ...

Ad Amato e Lamezia Babbo Natale arriva in moto : L'associazione, costituita nel dicembre 2011 con l'obiettivo di concretizzare la passione per le due ruote che univa un gruppo di amici, si adopera per vivere in maniera diversa il mondo ...

Tutti da Laura Biagiotti per salutare Babbo Natale : Un grosso Babbo Natale, con tanto di barba autentica, posa con gli ospiti per le foto ricordo. E' tempo di Feste e Lavinia Biagiotti accoglie un parterre glam, in tubino rosso griffato con deliziosa ...

Milano. Municipio 4 diventa Babbo Natale : “Fra le tante iniziative che abbiamo messo in calendario in vista del Natale, non abbiamo voluto dimenticare le persone che

A due passi da Milano - il magico villaggio di Babbo Natale : ... magari, fare fortuna Notizie Bagaglio a mano easyJet: facciamo un po' di chiarezza sulle novità del 2018 Info utili Fusi orari, un mondo di sigle , UTC, GMT, PST, : ecco cosa significano Notizie ...