Vigili fuoco salvano cane intossicato

Vigili del Fuoco salvano un cane intossicato dal fumo di un incendio : I Vigili del Fuoco hanno salvato un cane rimasto intrappolato all’interno di un appartamento in fiamme in via Farini, a Milano. Per rianimare l’animale, che era intossicato dal fumo, hanno utilizzato le proprie bombole dell’ossigeno in dotazione. Dopo alcuni secondi il cane ha ripreso a respirare normalmente e si è rimesso sulle zampe. L’incendio, divampato in mattinata, è stato domato e non si registrano persone ferite o ...

Scontro frontale nella galleria della Caprazoppa : 6 i feriti - 3 di loro estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco : Questa notte intorno alle 1:30 si è verificato un grave incidente all'interno della galleria della Caprazoppa tra Finale e Borgio Verezzi . Un autofurgone con a bordo alcune persone e una vettura con ...

Incidente stradale E45 tra camion e furgone - ferito estratto dai Vigili del fuoco : Un Incidente stradale, avvenuto poco prima delle 19, ha praticamente bloccato la E45 nei pressi di un cantiere posizionato sulla superstrada Statale. Per l'esattezza l'Incidente si è verificato sulla ...

Emergenze idrogeologiche e ambientali : ruolo dei geologi “indispensabile per il futuro del corpo dei Vigili del Fuoco” : Questa mattina una delegazione di FEDERDISTAT Vigili del Fuoco, composta dal Segretario generale Antonio Barone e dal Coordinatore geologi Federdistat Vigili del Fuoco, Paolo Marchili, ha incontrato il Segretario del Consiglio Nazionale dei geologi, Arcangelo Francesco Violo presso la sede CISAL di Roma. Dall’incontro è emersa piena sintonia tra i due organismi al fine dell’inserimento dei geologi nelle funzioni direttive del corpo Nazionale dei ...

Vigili del fuoco - nuovi elicotteri per 45 milioni : "Ma in tutta Roma solo 3 autoscale in servizio" : Piccole grandi contraddizioni. Il Coordinamento provinciale USB Roma: "Siamo ufficialmente in modalità game over". Intanto...

Leonardo - tre elicotteri per i Vigili del Fuoco : Leonardo ha siglato un contratto con i Vigili del Fuoco per la fornitura di tre elicotteri AW139. L'ordine, del valore di circa 45 milioni di euro, comprende anche servizi integrati di supporto e ...

Grancio : guasto telecamere non ha avvertito per tempo Vigili del Fuoco : Roma – “L’incendio del Tmb Salario ha arrecato un grave danno patrimoniale al Comune di Roma ed all’Ama, compromettendo probabilmente la stabilita’ degli edifici, ed un prevedibile danno economico a tutti i cittadini romani, a cui e’ stato preannunciato dalla Sindaca Raggi un incremento della tassa sui rifiuti”. “È evidente che ci sono gravi negligenze nella gestione e per questo attendiamo che la ...

"Il pompiere paura non ne ha". L'emozionante addio dei Vigili del fuoco al collega morto nel rogo a Rieti : "Il pompiere paura non ne ha". Hanno voluto salutare così il collega morto Stefano Colansanti, i vigili del fuoco. È accaduto durante i funerali dell'uomo morto mercoledì scorso in seguito alla ...

Maxi incendio a Roma - il video dall’elicottero dei Vigili del fuoco : Maxi incendio a Roma, il video dall’elicottero dei Vigili del fuoco Il fumo, sprigionato dal rogo all’impianto Tmb Salario, ha sovrastato tutta la zona circostante. Decine di pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme Parole chiave: ...