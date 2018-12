Iva Zanicchi operata d’urgenza agli occhi: «Non vedevo più nulla»

attualitavip.myblog

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Paura per Iva: la cantante e conduttrice televisiva, 78 anni, è statad’urgenza ad uno. Lo storico volto della tv avrebbe dovuto essere presente in studio da Piero Chiambretti, come di consueto, ma ha dovuto dare forfait. In collegamento dalla sua casa con CR4-La Repubblica delle donne, Ivaieri è apparsa con una vistosa benda all’o destro e gliali scuri, motivando anche la sua assenza in studio.Come riporta anche TvZap, Ivaera appena arrivata negli studi Mediaset dove avrebbe dovuto partecipare al programma di Chiambretti, quando ha improvvisamente perso la vista: «Ho sempre avuto una vista da aquila, poi non cipiù. Sono andata da un mago, ho fatto un piccolo intervento e ora non posso vedere la luce per qualche giorno».Niente di preoccupante, quindi, per l’Iva nazionale. Per Ivail peggio è ...