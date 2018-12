Inter | prima volta per Marotta ad Appiano Gentile | cena con la squadra e con tutta la

Inter - Milinkovic-Savic non è la prima scelta di Marotta : Il centrocampista della Lazio piace tantissimo al neo-ad Beppe Marotta che però, secondo il Corriere dello Sport, non ha approfondito i contatti con lui e con il club biancoceleste. La priorità va ...

Skeleton - Manuel Schwärzer eliminato nella prima manche della gara di WInterberg : Schwärzer non supera il taglio nel debutto stagionale in Coppa del mondo, 24° nella prima manche a Winterberg Niente da fare per Manuel Schwärzer. L’atleta altoatesino ha chiuso al 24esimo posto la prima manche della gara di Winterberg, mancando così l’accesso alla seconda che spetta ai primi venti della classifica. L’azzurro, al debutto stagionale nella Coppa del mondo di Skeleton dopo aver saltato la tappa inaugurale di ...

L'ASSOCIAZIONE D.E.C.I.BA in prima linea contro gli abusi del sistema bancario - Intervista al VicePresidente STEFANO NICOLETTI : "Noi crediamo nella politica, ma in quella vera, quella che tutela tutti indiscriminatamente senza avere occhi di riguardo per nessuno. La convinzione che tutto questo si possa ottenere è il motivo ...

Previdenza : Quota 100 - l'Intervento partirà in primavera - si attende l'accordo con l'Ue : Il Premier Conte è pronto a chiudere la trattativa con la Commissione Europea sui temi più caldi contenuti nella nuova Legge di Stabilità 2019. Resta ancora una discussione aperta, invece, quella riguardante le due misure fondamentali considerati i pilastri della manovra finanziaria che entrerà in vigore a partire dal prossimo primo gennaio 2018 ovvero Quota 100 e il cosiddetto reddito di cittadinanza. Quota 100 e reddito di cittadinanza non ...

La prima giornata di 'Lavoro Agile' di Roma : Interviene Giulia Bongiorno : Il mondo della politica si confronterà poi sulle sfide per i territori aperte dal Lavoro Agile con le testimonianze di Flavia Marzano, Assessora Roma semplice, Arianna Viscogliosi, Assessora al ...

Oggi la prima ministra britannica Theresa May dovrà affrontare un voto di sfiducia all’Interno del Partito Conservatore : Il primo ministro e leader del Partito Conservatore britannico Theresa May dovrà affrontare Oggi un voto di sfiducia interno al suo Partito. May è da tempo in difficoltà a causa dei complicati negoziati su Brexit. Di recente ha raggiunto un

DIRETTA Inter PRIMAVERA-PSV YOUTH LEAGUE/ Risultato finale 3-0 - info streaming : Adorante e Colidio decisivi : DIRETTA INTER Primavera Psv YOUTH LEAGUE: streaming video e tv della partita, nella sesta giornata nerazzurri a caccia della qualificazione.

Primarie Pd - Renzi annuncia che non si candiderà : ‘Chi vince avrà il mio rispetto e non il logorio Interno che ho ricevuto io’ : Ad appena due giorni dalla clamorosa indiscrezione che dava Matteo Renzi tentato da una terza candidatura alle prossime Primarie del Partito Democratico, arriva la smentita ufficiale da parte dell’ex premier. Tramite il proprio profilo di Facebook infatti il senatore di Rignano sull’Arno ha scritto: “Càndidati al congresso, mi hanno scritto in tanti. Grazie del pensiero, ma non lo farò. Ho vinto due volte le Primarie con il 70% ...

Inter - settimana decisiva : prima il Psv - poi Marotta - Calcionews24 : ... poi l'arrivo di Beppe Marotta Dopo il ko di venerdì contro la Juventus, l'Inter di Luciano Spalletti è attesa da una settimana decisiva come sottolinea il Corriere dello Sport: domani la sfida ...

Elia e Jane prima Intervista insieme - lui risponde all’ex : “Ho fatto la mia scelta” : Elia Fongaro e Jane Alexander a Domenica Live dopo il Grande Fratello Vip Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, oggi Elia Fongaro e Jane Alexander sono a tutti gli effetti una coppia. E come tale hanno deciso di fare la prima intervista insieme a Domenica Live, nella puntata in onda il 9 dicembre. L’ex Velino […] L'articolo Elia e Jane prima intervista insieme, lui risponde all’ex: “Ho fatto la mia ...

Diretta Genoa Inter Primavera/ Risultato live 0-0 : match al via - formazioni ufficiali - IlSussidiario.net : Diretta Genoa Inter Primavera: info streaming video e tv della partita, attesa oggi 8 dicembre 2018, nella 11giornata di Campionato.

USA consigliano di Interrompere acquisti di petrolio dall'Iran il prima possibile - : Tutti gli acquirenti di petrolio iraniano dovranno interrompere gli acquisti quanto prima, le sanzioni contro questo paese si inaspriranno soltanto, ha dichiarato la vice aiutante del segretario di ...