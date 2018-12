Infiniti - A Detroit con una Crossover elettrica

quattroruote

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Il Salone didel prossimo gennaio ospiterà l'anteprima mondiale di una nuova conceptfirmata. Il marchio di lusso dell'Alleanza Renault Nissan Mitsubishi ha diffuso il primo teaser della vettura, senza per il momento fornire informazioni sul nome e sulle caratteristiche del modello. La concept, che celebra i primi 30 anni di storia del marchio, sfrutta la piattaforma che il Gruppo franco-nipponico ha progettato per le sue vetture a propulsione: a partire dal 2021 sarà infatti avviata l'elettrificazione della gamma.Unaper aprire un nuovo corso stilistico. Secondo le parole del responsabile Global Design Nissan Alfonso Albaisa il nuovo prototipo stabilirà i punti fermi del designper il futuro, concretizzando gli spunti visti sulle precedenti Q Inspiration e Prototype 10. Il teaser mostra per ora il frontale e ...