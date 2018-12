F1 | Wolff rende onore a Valtteri Bottas | “senza di lui non avremmo vinto i due titoli

sportfair

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Il team principal della Mercedes ha parlato della stagione del finlandese, attribuendogli grandi meriti per la vittoria di entrambi imondiali I duemondiali vinti dalla Mercedes nel 2018 portano la firma anche di, fondamentale secondo Totoper avere la meglio sulla Ferrari.photo4/LapresseIl team principal del team campione del mondo non ha dubbi su questo, come confermano le sue parole al magazine britannico Autosport: “senzanonil campionato piloti o il campionato costruttori, trovare il giusto equilibrio tra l’avere due piloti alfa in macchina, che sono in grado di spingersi l’un l’altro, mantenendo ugualmente una dinamica positiva all’interno del team, un ambiente di lavoro produttivo, è la chiave., anche malgrado la sfortuna non ha mai permesso che lo spirito e la mentalità ...