Deficit - a Bruxelles si tratta a oltranza. L'Ue chiede di più : ROMA Il Deficit più bizzarro del mondo, quello che pareva fissato al 2,04% per il 2019, per ora non basta e tra Italia e Ue si apre una trattativa a oltranza. Nel giorno successivo alla svolta sulla manovra italiana il premier ...

Conte offre a Bruxelles il taglio del Deficit dal 2 - 4% al 2 - 04%. Ma basterà? : Partirà di primo mattino alla volta di Bruxelles, Giovanni Tria, ministro dell'Economia, alla guida della delegazione tecnica che negozierà con la Commissione Ue 'l'ultimo miglio' della trattativa sulla nuova legge di bilancio. Ieri il vertice tra il premier Conte e il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Un incontro andato bene, dicono le note ufficiali e le dichiarazioni davanti alle ...

Conte a Bruxelles : "Il rapporto Deficit/pil scende al 2.04%. Non tradiamo la fiducia degli Italiani" : La manovra e la Commissione. Il premier Giuseppe Conte è a Bruxelles assieme al mnistro dell'Economia, Tria, per convincere il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e arginare la procedura di infrazione che incombe sulla manovra italiana. Conte: "rapporto deficit/Pil ...

"Aspettiamo a giudicare". Bruxelles va cauta sul Deficit di Macron. Ma con l'Italia non esitò un giorno : "Si illudono - pagheranno i cittadini" : Nei corridoi di Bruxelles regna un'ambigua cautela sui conti pubblici francesi. L'impatto dei provvedimenti annunciati dal presidente Emmanuel Macron per placare la rabbia dei Gilet gialli non ha impiegato molto tempo ad assumere sostanza. Il presidente dell'Assemblea Nazionale Richard Ferrand ha preannunciato che il deficit/Pil andrà oltre il 3% l'anno prossimo ma tornerà al di sotto nel 2020. Ma è stato il ministro per i ...

Francia - con il piano Macron Deficit verso il 3 - 4%. Nuovo fronte per Bruxelles : Non solo Italia, anche la Francia diventa un osservato speciale della Commissione europea, che «monitorerà strettamente» i conti pubblici del Paese in seguito all'annuncio del presidente Macron di ...

Francia - con il piano Macron Deficit verso il 3 - 5%. Nuovo fronte per Bruxelles : La Commissione europea «monitorerà strettamente» la situazione francese in seguito all'annuncio del presidente Macron di misure che avranno un impatto sul deficit. Lo hanno indicato il vicepresidente ...

