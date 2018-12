Cinque sconfitte su sei partite | 3 eliminazioni | la settimana nera di un calcio italiano

oasport

(Di venerdì 14 dicembre 2018) C’erano tutti gli ingredienti e le premesse per una grande, l’Italia sognava l’en-plein in Europa e invece la tre giorni diinternazionale si è trasformata nel peggior incubo possibile:e un pareggio nelle seigiocate, due retrocessioni in Europa League e un’eliminazione dalla seconda competizione continentale. Peggio di così non poteva andare, lasi è palesata nel peggior modo possibile a ridosso del Natale e il panettone non potrà essere dolce come ci si auspicava fino a poche ore fa.L’Inter sfidava il PSV Eindhoven già fuori da tutto e doveva fare un risultato migliore rispetto a quello del Tottenham a Barcellona, i blaugrana hanno fatto il loro pareggiando contro gli Spurs ma anche izzurri sono stati bloccati in casa dagli olandesi (1-1) e dunque addio qualificazione agli ottavi di finale ...