Christof Innerhofer secondo nel supergigante in Val Gardena | norvegese Svindal lo batte

Sci alpino - Christof Innerhofer magnifico secondo nel SuperG della Val Gardena. Azzurro beffato per 5 centesimi da un super Svindal : La Val Gardena si conferma la seconda casa di Aksel Lund Svindal. Il campione norvegese ha vinto l’odierno superG, ottenendo il nono successo della carriera (36esimo in Coppa del Mondo) sulla mitica Saslong. Una vittoria che ha il sapore della beffa per l’Italia, perché a soli cinque centesimi dal 35enne nativo di Lorenskog si è piazzato uno straordinario Christof Innerhofer, che sale sul podio per la prima volta in carriera sul ...

Sci alpino - Prima prova Discesa Val Gardena 2018 : Ganong davanti - ottimo Christof Innerhofer : Parla americano la Prima prova cronometrata della Discesa libera della Val Gardena, gara che si disputerà sulla Saslong sabato 15 dicembre. Travis Ganong ha sorpreso tutti con il pettorale n.31, stampando un tempo di 1’57″69 e rifilando ben 68 centesimi all’austriaco Max Franz, uno dei velocisti più in forma di questo inizio di stagione. Ganong, mai meglio di un settimo posto nella Discesa della Val Gardena (ottenuto nel 2016), ...

Sci alpino - discesa di Lake Louise : Italia show con Christof Innerhofer 2° - Dominik Paris 3° : Azzurri protagonisti nella prima discesa libera della nuova di Coppa del mondo di sci: Christof Innerhofer e Dominik Paris hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto a Lake Louise, dove a vincere è stato l'austriaco Max Franz. Per Innerhofer si tratta del ...

Sci alpino - Christof Innerhofer e Dominik Paris sul podio in discesa a Lake Louise! Delirio Italia - vittoria per Max Franz : Giornata memorabile per l’Italia dello sci alpino. Dopo il trionfo di Federica Brignone, a Lake Louise (Canada) si è materializzato uno splendido doppio podio per i colori azzurri in discesa libera. Christof Innerhofer e Dominik Paris, rispettivamente secondo e terzo, sono stati preceduti solo dall’austriaco Max Franz. Una gara che ha favorito i pettorali bassi: partito con il n.1, Franz ha disputato una prestazione senza sbavature, ...

Sci alpino - prima prova discesa Lake Louise 2018 : super Christof Innerhofer - è primo su una pista per scivolatori! : Christof Innerhofer fa saltare il banco nella prima prova della discesa libera di Lake Louise, tappa valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino che andrà in scena nel weekend. L’azzurro ha concluso al comando con il tempo di 1:47.57: prestazione importante da parte del 33enne che è riuscito a primeggiare sulla pista canadese, celebre nel circuito perché storicamente destinata agli scivolatori, dunque ben lontana dalle ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Christof Innerhofer insegue una seconda giovinezza e sogna una stagione da protagonista : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 è pronta per sbarcare in nord-America per il primo fine settimana di gare a Lake Louise in Canada. Come consuetudine, le gare di fine novembre sanciscono anche l’avvio delle specialità veloci, dopo lo slalom gigante di Soelden (non disputato) e lo speciale di Levi vinto da Marcel Hirscher. Sulla pista Men’s Olympic Downhill vedremo finalmente il primo supergigante e la prima discesa della ...