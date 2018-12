Treno ad alta velocità si schianta contro locomotiva in Turchia : almeno 7 morti : Il convoglio che viaggiava dalla capitale verso la città di Konya si è scontrato contro una locomotiva usata per ispezionare i binari e ferma per manutenzione. un impatto violentissimo che ha fatto deragliare diverse carrozze che poi hanno travolto anche un cavalcavia ferroviario e distrutto un edificio adiacente ai binari.Continua a leggere

Turchia : treno contro locomotiva - 4 morti : ANSA, - ROMA, 13 DIC - Almeno 4 persone sono morte e oltre 40 sono rimaste ferite in Turchia dopo che un treno ad alta velocità si è schiantato contro una locomotiva in una stazione di Ankara. Lo ...

Treno contro locomotiva in Turchia : 4 morti : Incidente ferroviario in Turchia: almeno 4 persone sono morte e oltre 40 sono rimaste ferite dopo che un Treno ad alta velocità si è schiantato contro una locomotiva di manutenzione ad Ankara. Il convoglio era diretto a Konya. Ignote al momento le cause dell’incidente. L'articolo Treno contro locomotiva in Turchia: 4 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Turchia - deraglia treno ad alta velocità : almeno 4 morti : almeno 4 persone sono morte e oltre 40 sono rimaste ferite in Turchia dopo che un treno ad alta velocità si è schiantato contro un cavalcavia ad Ankara. Il convoglio viaggiava dalla capitale turca ...

Treno contro cavalcavia in Turchia : 4 morti : Incidente ferroviario in Turchia: almeno 4 persone sono morte e oltre 40 sono rimaste ferite dopo che un Treno ad alta velocità si è schiantato contro un cavalcavia ad Ankara. Il convoglio era diretto a Konya. Ignote al momento le cause dell’incidente. L'articolo Treno contro cavalcavia in Turchia: 4 morti sembra essere il primo su Meteo Web.