Sicurezza sul web | i dati del Wef sugli attacchi informatici fino al 2018

Password queste sconosciute : i 10 peggiori scivoloni sulla Sicurezza commessi nel 2018 : Vi sarete sentiti ripetere fino alla nausea che le Password sono importanti. Che dovete crearne di originali, complesse, lunghe, diverse per ogni servizio web, eccetera. Saprete anche che non tutti seguono queste linee guida. Ogni anno impazza in Rete l’articolo con “le peggiori Password” dell’anno, tipicamente 123456, oppure giuditta a protezione della mail della signora Giuditta. Questi casi non stupiscono più, per lo ...

Nando Pagnoncelli - il sondaggio sul decreto Sicurezza : il 51 per cento sta con Matteo Salvini : E' come se Matteo Salvini avesse già la maggioranza dei consensi. In tema di sicurezza infatti, tema peraltro molto caro agli italiani, i pronostici sull'efficacia dei provvedimenti previsti dal ...

Fedez sul dramma di Sfera Ebbasta : 'Discoteche riempite ai danni della Sicurezza' : Doveva essere una serata di musica ed invece è finita in tragedia. Il bilancio, come noto, è di sei vittime ed una cinquantina di feriti. Il tutto accaduto subito dopo lo scoccare della mezzanotte tra venerdì e sabato al locale 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove si sarebbe dovuto tenere l'atteso dj-set di Sfera Ebbasta. Fedez ha deciso di esprimere la sua solidarietà al collega, rispondendo, in una serie di ...

Strage discoteca : si indaga sulle uscite di Sicurezza e la capienza del locale : Si stanno concentrando sulle uscite di sicurezza e sul rispetto della capienza massima i primi accertamenti di vigili del fuoco e carabinieri all’interno del ‘Lanterna Azzurra Clubbing’, dove la notte scorsa sono morti cinque adolescenti e la mamma di uno di loro, vittime della calca che si è scatenata dopo che all’interno del locale sarebbe stato usato uno spray urticante. Sul posto ...

Sulla strada per colpa del “decreto Sicurezza” : Come il decreto voluto dal ministro Salvini scardina il sistema dell'accoglienza, e con quali preoccupanti conseguenze sulle vite di moltissime persone

Autostrade per l'Italia - nessun problema strutturale e di Sicurezza sulla rete : A scanso di equivoci e strumentalizzazioni, Autostrade per l'Italia chiarisce che le verifiche effettuate sulle 66 opere più importanti della rete in gestione " e di cui l'azienda ha fornito puntuali ...

Convegno sul decreto Sicurezza - scritte e volantini contro le "false coscienze" della sinistra : ... quella di organizzatori del controllo e del disciplinamento; mentre tenteranno di mantenere in vita un'opzione politica che li conservi al loro posto, magari usando anche parte di coloro che negli ...

Sicurezza alimentare - a Bruxelles vertice internazionale sul ruolo dei territori : La politica di sviluppo rurale pone il sistema della conoscenza e dell'innovazione fra le sei priorità generali dei Programmi di sviluppo rurale: abbiamo così accolto la sfida di costruire un modello ...

L'Ocse boccia l'Italia sul lavoro : scarsa quantità e tanta inSicurezza : ... ecco le 5 competenze-chiave del buon capo La produttività del lavoro , che - sottolinea il rapporto - è 'una pre-condizione chiave per una crescita sostenuta dell'economia, dell'occupazione e dei ...

Genova - 15 richiedenti asilo sul palco del Carlo Felice per l’Aida. “Iniziativa di inclusione impossibile con il Dl Sicurezza” : A inaugurare la stagione lirica del Teatro Carlo Felice di Genova, domenica sera, anche 15 richiedenti asilo che hanno lavorato come comparse per l’Aida di Giuseppe Verdi. Con la regia di Alfonso Antoniozzi, lo spettacolo è stato proposto in un nuovo allestimento in cui la tradizione culturale della lirica italiana ha incontrato l’animazione e il cinema registrando il tutto esaurito e applausi a scena aperta del pubblico in sala. “Per ...

Migranti e Sprar - tutte le bufale sul dl Sicurezza : Dopo il sì del Parlamento, anche Sergio Mattarella ha promulgato il decreto Sicurezza e immigrazione che ora è legge a tutti gli effetti.Ma sulle novità introdotte dal provvedimento sembra non esserci ancora chiarezza. Al punto che il Ministero dell'Interno è intervenuto per smentire le bufale che ancora circolano in merito."Più diritti per i veri rifugiati e meno sprechi per chi rifugiato non è", spiega il vicepremier Matteo Salvini. E dal ...

Stasera Italia - le ultime sul decreto Sicurezza e manovra : Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili hanno introdotto una nuova puntata di Stasera Italia Weekend, in onda dalle 20.30 su rete quattro. L'argomento affrontato è la manovra economica alla luce di una nota congiunta dei due vicepremier e il decreto sicurezza, di cui si comincia a vedere i primi effetti concreti. Gli ospiti della puntata sono: il critico d'arte Vittorio Sgarbi, la giornalista Maria Giovanna Maglie, giornalista e scrittore Antonio ...

Milano - migliaia in corteo contro i centri per il rimpatrio e il decreto Sicurezza. Gli organizzatori : “Insulti sulla nostra pagina” : Una marcia contro i Cpr (centri per il rimpatrio) e contro il decreto sicurezza diventato legge quattro giorni fa. Tante le sigle che hanno aderito alla manifestazione a Milano, da Arci Lombardia alla Camera del Lavoro Cgil di Milano, da alcuni centri sociali all’Osservatorio Democratico sulle nuove destre, dal Partito della Rifondazione Comunista Lombardia alla Rete Studenti Milano fino all’Usb Lombardia. Il corteo, circa 2mila persone, è ...

