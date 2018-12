Nuoto | Quadarella argento negli 800 sl

Mondiali Nuoto : Quadarella da urlo - è argento nella finale degli 800 stile libero : Con uno straordinario personale di 8’08?03, Simona Quadarella ha conquistato un incredibile secondo posto nella finale in vasca corta suhli 800 stile libero. Prima la favorita Wang, in 8’04?75. Nuovo record italiano per Marco Orsi nei 100 misti (tempo di 51''42) che gli è valso l'accesso alla finale.Continua a leggere

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Simona Quadarella luce d’ARGENTO negli 800 sl - Panziera e Codia fuori dal podio : Terza giornata di finali e semifinali ad Hangzhou (Cina), sede dell’edizione 2018 dei Mondiali di Nuoto in vasca corta. Un day-3 in cui le prestazioni degne di nota non sono mancate. 200 rana uomini (finale) Pronti, via ed è subito record del mondo. La finale dei 200 rana uomini è territorio di conquista del russo Kirill Prigoda che, in 2’00″16, strappa al tedesco Marco Koch il precedente limite (2’00″44), ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 13 dicembre. SIMONA QUADARELLA D’ARGENTO!!! Panziera quinta nei 200 dorso. Record italiano di Orsi nei 100 misti! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dedicata alle semiFinali e alle Finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-3 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Simona Quadarella - Margherita Panziera e Piero Codia - i tre moschettieri a caccia delle medaglie : “Tutti per uno e uno per tutti“, un detto che ci ricorda qualcosa. In questo caso, però, non ci saranno spade da usare o cardinali da spodestare in nome di libertà, fratellanza e di uguaglianza. Qui, ad Hangzhou (Cina), ci si limiterà solo ad usare in modo coordinato braccia e gambe nell’elemento che dà la vita: l’acqua. Una premessa un po’ alla lontana per introdurre le finali della terza giornata di gare dei ...

Mondiali Nuoto 2018 : Quadarella e Bianchi in finale. Bene Pellegrini e Codia in semifinale : Buone notizie per gli azzurri dalla seconda giornate di gara ai 14mi Campionati Mondiali di Nuoto in vasca corta in corso a Hangzhou, Cina. Le due staffette miste 4X50, Ilaria Bianchi nei 200 farfalla ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Quadarella all’assalto degli 800 stile : Nuoto, Mondiali vasca corta 2018 di Hangzhou: Simona Quadarella ha conquistato il pass per la finale degli 800 stile “Vediamo come andrà la finale. Mi sentivo bene in acqua; ho nuotato facilmente, senza forzare“. E’ ottimista sulla gara di domani ai Mondiali in vasca corta in corso di svolgimento a Hangzhou, in Cina, Simona Quadarella, la campionessa europea nei 400sl in lunga che nuota per Fiamme Rosse e Circolo Aniene ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Quadarella - Pellegrini e Bianchi ok - il programma di semifinali e finali della 2ª giornata : Nuoto, Mondiali vasca corta 2018, seconda giornata di gare con diversi italiani impegnati: Quadarella e Bianchi raggiungono le finali, i dettagli Nuoto, Mondiali vasca corta 2018: mattinata di batterie e semifinali ad Hangzhou (Cina), in attesa delle medaglie che si assegneranno nel corso della mattinata. Per quanto concerne l’Italia, buoni spunti sono arrivati dalle donne, con la Quadarella qualificata alla finale degli 800 stile ed ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018. 12 dicembre batterie. Italia avanti tutta! Quadarella - Staffette e Bianchi in finale - Pellegrini e Codia ok : Un’altra notte di soddisfazioni per l’ItalNuoto che avrà ben cinque finalisti nel pomeriggio Italiano (serata cinese) della seconda giornata del Mondiale in vasca corta con qualche possibilità di medaglia. La seconda sessione di batterie si dipana tra discrete soddisfazioni per la spedizione Italiana, poche sorprese, con un pizzico di rimpianto per l’eliminazione di un ottimo Filippo Megli per un soffio dalla finale dei 200 ...