Las Vegas a due passi dal confine

Las Vegas - suore ludopatiche rubano 500mila dollari per maxi puntate al casinò : ludopatiche sì, ma pentite, si sono lasciate andare a una confessione fiume non innanzi a Dio ma davanti alla polizia di Torrance, località alle porte di Los Angeles. Le ree confesse sono due suore cattoliche, nonché amiche per la pelle, una sorta di Thelma e Louise ma in abiti religiosi e con una sola ossessione condivisa, motivo di mille avventure fino a quando sono incappate nei guai: il gioco d'azzardo. Sorella Mary Margaret Kreuper e ...

Bosch - Al Ces di Las Vegas il progetto di uno Shuttle autonomo : La Bosch presenterà al Ces di Las Vegas una soluzione completa per la mobilità: un Concept Shuttle sviluppato interamente in proprio dal punto di vista hardware, software e dei servizi connessi. Il gigante dell'industria tedesca ha dato vita a un progetto che abbraccia le più recenti tedenze in fatto di mobilità connessa, sviluppando un veicolo dove i passeggeri possono condividere risorse senza essere impegnati alla guida. La Bosch è convinta ...

Los Angeles - due suore rubano 500mila dollari per giocare ai casinò di Las Vegas : Per almeno dieci anni hanno depredato le casse della St. James Catholic School di Torrance, a sud di Los Angeles, per viaggiare e giocare nei casinò di Las Vegas. Protagoniste della vicenda Mary Margaret Kreuper e Lana Chang, due suore cattoliche nonché migliori amiche, che nel giro di un decennio hanno prelevato donazioni e rette per un totale di circa 500mila dollari. “Hanno usato la cassa della scuola come se fosse il loro conto ...

Cos’è l’Enigma di Lady Gaga e come sarà la residency a Las Vegas - tra pop e jazz (video) : L'Enigma di Lady Gaga sta gradualmente prendendo forma, anche se non tutti hanno capito di cosa si tratta. La popstar e attrice, nominata ai Golden Globes per A Star Is Born, ha recentemente condiviso diverse clip per anticipare il suo prossimo progetto, il debutto a Las Vegas con la sua prima residency in carriera. Il primo appuntamento è previsto il 28 dicembre con l'anteprima e poi decine di spettacoli già programmati fino a novembre 2019. ...

Startup italiane alla carica. Il Ces a Las Vegas? È solo l'inizio : Milano, 4 dic., askanews, - L'Italia si prepara a partire per il Ces di Las Vegas, in scena dall'8 all'11 gennaio, la più importante fiera dedicata alla tecnologia al mondo, alla ricerca di visibilità ...

L'Italia al Ces di Las Vegas 2019 - le startup in anteprima : Milano, askanews, - Dentro a queste mura L'Italia si sta preparando a mostrare il meglio di sè in fatto di innovazione e tecnologia alla più grande vetrina mondiale del settore: il Ces di Las Vegas, ...

