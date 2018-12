huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Il Pd torni un partito con un leader, non del leader' - ciccolombo : RT @HuffPostItalia: 'Il Pd torni un partito con un leader, non del leader' - MMastrantuono : RT @HuffPostItalia: 'Il Pd torni un partito con un leader, non del leader' - HuffPostItalia : 'Il Pd torni un partito con un leader, non del leader' -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) "Il tema del congresso per me è semplice: offrire un'alternativa a questo Paese rispetto a chi ha vinto le elezioni. Credo che se il Pd cambia possa ricandidarsi ad essere il principale antagonista a questo governo. E cambiare significa tre cose: offrire e costruire una nuova piattaforma economica e sociale che io chiamo l'economia giusta; mettere in campo subito un'altra idea dell'Europa, non picconarla come fa la Lega ma costruire l' Europa che ci serve; cambiare questoche dacon unè diventatodel". Lo ha detto il governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Pd Nicola Zingaretti a Genova per l'avvio della campagna per le primarie."Se c'è solo il capo, arriva il Salvini di turno che entra come il coltello nel burro - ha aggiunto Zingaretti - una storia collettiva non può ridursi alla storia di un individuo ...