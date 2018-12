F1 | Raikkonen non ha dubbi | “il mio rapporto con Vettel? Non vedo perché dovrei…”

F1 – Serata di gala per Raikkonen in Russia - il finlandese fiducioso : “Alfa-Sauber? Non vedo perchè non possiamo fare un buon lavoro” : Kimi Raikkonen ottimista e fiducioso in vista della nuova avventura in Alfa Sauber per la stagione 2019 di F1: le parole del finlandese dalla Russia La stagione 2018 di F1 è terminata da un po’ ormai: Lewis Hamilton ha festeggiato il suo quinto titolo Mondiale, mentre la Ferrari si è dovuta accontentare del secondo e terzo posto rispettivamente di Vettel e Raikkonen. Finale amaro per il finlandese del team di Maranello che ha ...

F1 – Il ritiro di Raikkonen e la buona prestazione di Vettel ad Abu Dhabi - Arrivabene sereno : “non è andata come volevamo - ma è un bel saluto per Kimi” : Le parole di Maurizio Arrivabene dopo il ritiro di Kimi Raikkonen ed il secondo posto di Sebastian Vettel al Gp di Abu Dhabi Il Gp di Abu Dhabi ha regalato uno spettacolo unico oggi sul circuito di Yas Marina: Lewis Hamilton ha chiuso in bellezza la stagione 2018 di F1 con un’ultima vittoria, davanti a Vettel e Verstappen. Un finale ricco di emozione, con il campione del mondo ed il vice campione che hanno affiancato Fernando Alonso ...

F1 – Raikkonen non si fida delle Mercedes ad Abu Dhabi : “credo abbiano giocato un po’” : Kimi Raikkonen attacca velatamente le Mercedes dopo le qualifiche del Gp di Abu Dhabi: le parole del finlandese della Ferrari 83ª pole position per Lewis Hamilton oggi sul circuito di Yas Marina, nell’ultima gara della stagione 2018 di F1. Il campione del mondo si è piazzato davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas e le Ferrari di Vettel e ...

Kimi Raikkonen - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Ultimi km con la Ferrari? Non mi rendo conto. Venerdì normale” : Kimi Raikkonen ha faticato a esprimersi al meglio nelle prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1. Il finlandese ha sofferto nella prima sessione proprio come il compagno di squadra Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari ha pagato dazio nei confronti di Mercedes e Red Bull e le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky sono molto stringate come sua consueta abitudine: “Il mio ultimo Venerdì con la Ferrari è stato ...

F1 – Raikkonen saluta la Ferrari - ma non dà troppo peso al suo addio : “non è un cambiamento drammatico” : Le dichiarazioni di Kimi Raikkonen nella conferenza stampa pre weekend del Gp di Abu Dhabi: sul circuito di Yes Marina sarà l’ultima volta del finlandese sulla Ferrari L’ultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno 2018 andrà in scena domenica, ma già da oggi i piloti si trovano ad Abu Dhabi per le conferenze stampa. Con Lewis Hamilton e la Mercedes vincitori rispettivamente del titolo mondiali piloti e del titolo ...

Kimi Raikkonen - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Non un cambiamento drammatico andar via dalla Ferrari. Ocon vs Verstappen? Sono ragazzi…” : Ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2018 ad Abu Dhabi. Per Kimi Raikkonen un round particolare. Si chiuderà infatti la storia tra il finlandese e la Ferrari. Un connubio che si interrompe per favorire l’arrivo di un giovane rampante come il monegasco Charles Leclerc, proveniente dall’Alfa Romeo-Sauber. Un’annata nella quale il finnico è riuscito a ritrovare il successo, aggiudicandosi l’appuntamento ad Austin (Stati ...

F1 Ferrari - Arrivabene : «Il podio di Raikkonen non è bastato» : INTERLAGOS - Il Gp del Brasile ha visto sul podio anche la Rossa di Kimi Raikkonen, ma il titolo costruttori 2018 è andato ancora una volta alla Mercedes, con cui si congratula anche il team principal ...

F1 – Raikkonen tra soddisfazioni e bilanci in Brasile : “ecco perchè non possiamo essere delusi” : Le parole di Kimi Raikkonen al termine del Gp del Brasile: il finlandese della Ferrari soddisfatto del risultato ottenuto ad Interlagos Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie anche ad un pizzico di fortuna. Dopo una partenza ...

F1 - Vettel sconsolato : “non c’è stato niente da fare - contento per il podio di Raikkonen” : Il pilota tedesco ha analizzato il Gp del Brasile, esprimendo la propria amarezza per il risultato ottenuto Un sesto posto davvero anonimo, figlio di una prestazione non all’altezza della Ferrari. Sebastian Vettel chiude con amarezza il Gp del Brasile, a distanza siderale dal vincitore Lewis Hamilton, apparso imprendibile insieme alla Red Bull. photo4/Lapresse Delusione e rabbia nel post gara per il tedesco, intervistato ai microfoni ...

F1 Ferrari - Raikkonen : «Non è stata una giornata facile» : INTERLAGOS - 'Non è stata proprio una giornata facile; è stato piuttosto complicato per diverse cose, ma a volte al venerdì le cose vanno in questo modo. Molto spesso, durante il primo giorno di prove,...

F1 - Raikkonen si mette a nudo : 'non sono geloso e giro scalzo per la città. Arrivabene? Il miglior boss mai avuto' : E' sicuramente un privilegio correre per la Ferrari , perché in qualsiasi angolo del mondo sanno cosa sia questa scuderia, conoscono la sua storia, la sua tradizione. Esserne parte mi ha reso ...

F1 - Raikkonen si mette a nudo : “non sono geloso e giro scalzo per la città. Arrivabene? Il miglior boss mai avuto” : Il pilota della Ferrari ha spiegato i motivi del suo addio alla Ferrari, rivelando anche passioni e retroscena della sua lunga carriera La miglior stagione di Kimi Raikkonen dal suo ritorno in Ferrari, una vittoria e dieci podi utili per allontanare la pensione e ripartire di slancio verso un’altra avventura della propria carriera. Photo4/LaPresse Iceman non smette di stupire, l’addio alla scuderia di Maranello non lo mette per ...

Formula 1 - Raikkonen : 'L'addio alla Ferrari? Forse perché non parlo italiano - hanno aspettato 8 stagioni' : Ben diverso, dunaue, da quello che nei paddock di tutto il mondo risponde sempre con frasi molto sintetiche. Insomma, stiamo imparando a consoscere l'altra faccia di Iceman . E come potete vedere dal ...