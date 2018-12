Torino,operazione antidroga: 12 arresti

: Duello con Salvini, Spataro smentisce il ministro: 'Operazione contro mafia nigeriana chiusa solo ieri sera e non m… - repubblica : Duello con Salvini, Spataro smentisce il ministro: 'Operazione contro mafia nigeriana chiusa solo ieri sera e non m… - Corriere : Nigeriani arrestati, il pm Spataro: «Operazione a rischio per tweet di Salvini» - straneuropa : Così il ministro dell'Interno impedì alle forze dell'ordine di fare come si deve un'operazione contro una banda di… -

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito ae provincia una misura cautelare in carcere nei confronti di 12 indagati italiani ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati, anche un pusher che non ha interrotto la sua attività illecita neanche durante la sua degenza in ospedale. Ha organizzato e pianificato lo spaccio di cocaina mentre era ricoverato.(Di mercoledì 12 dicembre 2018)