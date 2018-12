Ricetta Capitone Fritto – Ricette di Natale Napoletano

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Vi proponiamo un’altraclassica del: il. Scoprite come prepararlo in pochi minuti Una grande vasca dove saggiamente il commerciante mette in mostra la mercanzia ed offre ai passanti pezzetti di buon pesce fresco da cucinare la notte di: è questa la classica scena che si vede su un presepe rustico. Troviamo quasi la stessa situazione per le stradine della Napoli antica nella quale il vero protagonista è proprio ilEd ecco come cucinare questo gustosissimo pesce nel modo tradizionale natalizio. Dopo ladel baccalà, vi proponiamo quella delda offrire a tutti i vostri commensali.Ingredientida 600 gr 400 gr farina 0 sale e pepe Q.b. 250 ml olio di semi Preparazione delLa pulitura delè un’arte perchè il lavoro lo si fa quando questo pesce è ancora vivo. ...