Raggi | Tmb Salario inagibile e ormai chiuso | non riaprirà più

Rogo al Tmb Salario esito annunciato del totale immobilismo della giunta Raggi sui rifiuti : La colonna di fumo nero che questa mattina all'alba si è levata dal Tmb Salaria e ha Raggiunto un'altezza tale da essere visibile dal centro di Roma, non è solo uno spettacolo incompatibile con la capitale di un paese avanzato. È anche l'esito, annunciato e inevitabile, della totale inerzia della Raggi sul tema dei rifiuti. Nonostante proprio i rifiuti, insieme ai trasporti, fossero uno dei pilastri della rivoluzione ...

Nobili : Raggi promise chiusura Tmb Salario già 3 anni fa - mentiva : Roma – “L’incendio al Tmb Salario e’ purtroppo la prevedibile fine di un disastro annunciato. Figlio anche delle menzogne della Raggi e del M5S che 3 anni fa hanno mentito ai romani promettendo chiusura e non hanno fatto nulla”. “Grazie a chi sta lavorando in queste ore per garantire la sicurezza dei cittadini”. Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato del Partito democratico, a proposito ...

Rogo Tmb - Raggi : Regioni aiutate Roma - evitare criticità Natale : Roma, 11 dic., askanews, - Dopo il Rogo che è divampato all'impianto rifiuti di via Salaria la sindaca di Roma Virginia ha lanciato un appello 'alle altre città del Lazio e alle altre Regioni per ...

Palumbo : Giunta Raggi si sbrighi a far chiudere impianto Tmb Salario : Roma – “C’e’ qualcosa che non va: la Raggi fa appello alle altre regioni Italiane affinche’ supportino Roma nella gestione dei rifiuti e parallelamente il 31 dicembre scadra’ la proroga dell’accordo firmato con la regione Abruzzo che si e’ fatta carico dello smaltimento di parte dei rifiuti provenienti da Roma”. “Proroga che a quanto ci risulta non e’ ancora stata rinnovata. Di ...

Raggi : confermo volontà di chiudere entro fine mandato Tmb Salario : Roma – “Il mio impegno in campagna elettorale con i cittadini a tutela di Roma e dei romani era quello di chiudere questo impianto entro fine mandato e possibilmente anche prima, e lo confermiamo”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la conferenza stampa convocata dopo il rogo di stanotte nel tmb di via Salaria. L'articolo Raggi: confermo volontà di chiudere entro fine mandato Tmb Salario proviene da ...

Roma - Costa e Raggi contestati alla conferenza stampa dopo rogo al Tmb di via Salaria : “Vergognatevi non avete fatto nulla” : “Vergognatevi, Non avete fatto nulla”. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. conferenza indetta dopo la visita all’impianto Tmb di via Salaria, andato a fuoco nella notte. “La Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze – ha rassicurato Costa -, quindi non ci sarà ...

Incendio tmb Salario - Costa e Raggi contestati : "Vergognatevi" : 'Vergognatevi', 'Non avete fatto nulla'. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. Oltre a loro, allo stabilimento dove stamattina è divampato un Incendio che ha ridotto in cenere quintali di rifiuti, è presente anche il prefetto Paola Basilone.Proprio Costa, durante la conferenza stampa, ha ...

Lazio - l’Arpa boccia anche il tmb di Rocca Cencia. Assessore M5s del Municipio alla giunta Raggi : “Si diano una svegliata” : I rifiuti che transitano per l’impianto devono essere “riprocessati” prima di finire in discarica. Non solo il Tmb Salario. l’Arpa Lazio boccia senza appello anche l’altro impianto per il trattamento meccanico-biologico di Ama Spa, quello di Rocca Cencia, gemello del sito di Roma nord sia nelle caratteristiche tecniche che, a quanto pare, nel malfunzionamento. Dalle 31 pagine di reLazione consegnate alla conferenza dei servizi aperta in Regione ...

Zocchi : domani contro Tmb Salario - Raggi ascolti cittadini : Roma – “Il tavolo di lavoro tecnico sulla situazione dei rifiuti a Roma organizzato dal ministro Costa chiarisce definitivamente che spetta al Campidoglio indicare i siti di stoccaggio dei rifiuti urbani e smentisce dunque la narrazione fantasiosa della Giunta Raggi chiudendo definitivamente il rimbalzo polemico che avevano messo in campo contro la Regione Lazio per nascondere le vere responsabilita’. Ieri Montanari, assessora ...