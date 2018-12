L' attentato di Strasburgo in tv

Trento. attentato Strasburgo : il pensiero del sindaco Andreatta ad Antonio Megalizzi : “Siamo addolorati e in apprensione per il ferimento del nostro concittadino Antonio Megalizzi, colpito nell’Attentato che ieri sera ha portato

Antonio Megalizzi - chi è l’italiano di 28 anni ferito nell’attentato di Strasburgo : Nove feriti nell’attacco di martedì sera a Strasburgo sono in gravi condizioni mentre altri cinque sono stati colpiti in maniera leggera. Lo rende noto la prefettura del Basso Reno che diffonde bollettini sulle condizioni mediche e sul bilancio dell’attacco. È in gravi condizioni il giornalista italiano ferito. Si tratta di Antonio Megalizzi, 28 anni, residente a Trento dove ha studiato all’università, è stato ferito alla testa alle 20 di ...

Antonio Megalizzi - un giornalista italiano tra i feriti dell’attentato a Strasburgo : C’è anche un giornalista italiano tra i 13 feriti dell’attentato avvenuto l’11 dicembre nel centro storico di Strasburgo, dove un 29enne radicalizzato ha aperto il fuoco uccidendo 3 persone. La vittima si chiama Antonio Megalizzi, ha 28 anni e lavora per Europhonica, un consorzio di radio universitarie. Secondo fonti riportate dall’agenzia Ansa il 28enne sarebbe tra i nove colpiti in maniera grave, ma per il momento non ...

attentato Strasburgo - Salvini : 'Rifletta in Europa chi parla di porte aperte e porti aperti' : Sabato 9 dicembre ore 15.48 Manovra: Salvini, se Italia unita a Bruxelles saremmo una potenza 'Prima viene il Paese e poi la critica politica: ci si può dividere sulle leggi, ma se andassimo a ...

attentato a Strasburgo - Salvini 'Massima attenzione per gli estremisti in Italia. Arresti per chi esulta online' : La polemica su Hezbollah Salvini, ricordando che proprio oggi parlerà di sicurezza con il premier Benjamin Netanyahu e lodando 'le forze di sicurezza e intelligence italiane tra le migliori al mondo',...