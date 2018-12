Formula E - Sabato si corre l' ePrix di Ad Diriyah

quattroruote

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Dicembre a motori spenti? Sì, tranne quelli elettrici dellaE che è pronta a dare il via alla nuova stagione, la quinta nella storia della categoria. Si aprono le danze con ldi Ad, in Arabia Saudita. La gara si terrà15 dicembre, ma nel Regno sta per iniziare un grande festival con musica, intrattenimento e, ovviamente, tanto motorsport.La prima gara delle Gen 2. Questa sarà la prima gara della nuova era dellaE che vedrà debuttare le nuovissime Gen 2, le auto più veloci ed efficienti che promettono di rivoluzionare la serie. Grazie alla loro maggiore potenza ed efficienza energetica, le nuove vetture potranno completare un intero arco di gara, evitando quello che in gergo veniva chiamato car swap, ossia il cambio di vettura durante il tradizionale pit-stop. Ovviamente, non sarà solamente una questione di velocità: per vincere, servirà una grande ...