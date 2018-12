channelcity

: Computer Gross, Cisco Award “Distributor of the Year “. «Il valore della continuità conquista un canale in profonda… - channelcity : Computer Gross, Cisco Award “Distributor of the Year “. «Il valore della continuità conquista un canale in profonda… - GamberoniGluca : RT @FabrizioGuideri: Business Dinner Hewlett Packard Enterprise & Computer Gross Italia! Ennesimo Successo!!! Nella stimolante cornice di F… - FabrizioGuideri : Business Dinner Hewlett Packard Enterprise & Computer Gross Italia! Ennesimo Successo!!! Nella stimolante cornice d… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Una cronaca ovviamente necessaria e doverosa ma che, come spesso accade, non coglie, non racconta, non raggiunge la profondità di una partnership e di una relazione inevitabilmente più complessa. ...