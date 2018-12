Strasburgo | spari al mercatino di Natale “Almeno un morto” Attentatore in fuga

ilfattoquotidiano

: #UltimOra Spari a #Strasburgo, #Tajani a #skytg24: tre attacchi in centro #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Spari a #Strasburgo, #Tajani a #skytg24: tre attacchi in centro #canale50 - Linkiesta : +++ SPARI A #STRASBURGO: CI SONO DEI FERITI +++ (Seguiranno aggiornamenti) - GiaPettinelli : Spari in un mercato di Natale a #Strasburgo, in Francia. Secondo il giornale britannico Daily Mirror, c'è stato un… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Un uomo ha aperto il fuoco ai mercatini divicino alla centrale Place Kleber. Secondo il giornale britannico Daily Mirror, ci sarebbero “almeno una persona morta e altre ferite”. La zona intorno al centro storico è stata blindata ed evacuata. Le prime informazioni ufficiali comunicate dai pompieri a diversi media confermano un morto e tre feriti.L’assalitore sarebbe in. Lo ha riferito il giornale locale Dernieres Nouvelles d’Alsace, che parla già di “cinque vittime”. A sparare, sempre secondo la testata che non cita fonti, sarebbe stata una persona sola. Dopo la suadal luogo dei mercatini si sarebbero sentiti altriIl Comune diinvita la cittadinanza a restare chiusa dentro casa, confermando la sparatoria in centro città. Secondo testimoni citati da FranceNews24, l’uomo armato avrebbe ...