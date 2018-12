Sondrio | giallo a Chiesa in Valmalenco | agente di commercio in vacanza scompare nel nulla

Blastingnews

(Di martedì 11 dicembre 2018) L’ultima traccia che ha lasciato di sé è una foto pubblicata su Instagram in cui è ritratto il suo cane Dante in mezzo alla neve. Mattia Mingarelli,didi Albavilla nel Comasco, sembra essere scomparso nel. L’uomo, un 30enne alto e dal fisico asciutto, si trovava, come ogni anno in questo periodo, ain, nota meta turistica montana in provincia di. Infatti i genitori del giovane sono soliti affittare una baita fuori dal paese, a 1.700 metri di quota, in località Barchi di San Giuseppe. Si tratta di un borgo di poche case, dove si trova anche un rifugio. Ed è stato proprio il gestore di quel rifugio l’ultima persona ad aver visto Mattia il pomeriggio della sua sparizione, verso le 17: da quel momento, di lui non si hanno più notizie....