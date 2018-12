Pd | renziani con Martina | verso sfida a due con Zingaretti Adnkronos | 3

Primarie Pd - i "renziani" convergono su Martina ma spunta il ticket Giachetti-Ascani : Alle Primarie Pd si profila un "tutti contro Zingaretti". Dopo l'addio di Minniti non c'è accordo tra la pattuglia di...

Pd - maggioranza renziani converge su Martina per le primarie : inviato Guerini per trattative. Ma una parte è contraria : La riunione dei renziani, rimasti ‘orfani’ dopo il ritiro di Marco Minniti, per decidere quale candidato appoggiare alle primarie del Partito democratico, si è conclusa senza un accordo unanime. La maggioranza, però, ha deciso di appoggiare Maurizio Martina, inviando un ‘esploratore’, Lorenzo Guerini, a trattare con lui sul sostegno. Saltata quindi l’ipotesi di un proprio nome, che questa mattina era stato ...

Pd - mandato a Guerini per accordo con Martina ma renziani divisi : Roma, 11 dic., askanews, - I renziani danno mandato a Lorenzo Guerini di verificare con Maurizio Martina le condizioni per un accordo in vista del congresso Pd, ma la decisione è tutt'altro che ...

Marcucci - renziani convergano su Martina : ANSA, - ROMA, 11 DIC - I renziani al congresso del Pd dovrebbero "convergere su Martina per rafforzare il riformismo ed impedire abiure". Lo ha detto Andrea Marcucci alla riunione dei parlamentari ...

«Disgelo con i 5 Stelle». Parla il vice di Zingaretti e i renziani si scatenano : I fedelissimi dell’ex premier contro il governatore del Lazio candidato alla segreteria e l’ipotesi strategica di un’alleanza di governo tra dem e Movimento 5 Stelle

Pd - è scontro tra renziani e zingarettiani sul M5S : ... Smeriglio, di uscire dalla ambiguità e di contribuire ad un congresso dove siano chiare le posizioni dei candidati e quindi sia possibile scegliere sulla base della linea politica e non della ...

Pd - renziani contro Zingaretti 'Vuole alleanza con i grillini'. La replica 'Solo fango - io i 5Stelle li ho battuti' : Lo scontro quotidiano interno al Partito democratico oggi ruota intorno al rapporto con i 5Stelle. È il fronte renziano ad attaccare compatto il governatore del Lazio accusato di voler flirtare con il ...

Pd - Minniti incontra Lotti e Guerini : sostegno dai renziani : Roma, 5 dic., askanews, - Marco Minniti ha avuto un lungo incontro con Luca Lotti e Lorenzo Guerini. Nel corso della riunione, si apprende da fonti renziane, 'è stato ribadito il sostegno dell'area ...

Segreteria Pd - malumori su Minniti : cresce la tensione con i renziani : Crescono i dubbi sulla candidatura alla Segreteria del Pd di Marco Minniti . Sembra che l'ex ministro dell'Interno sia in "pausa di riflessione": gli annullamento delle partecipazioni a trasmissioni ...

Pd - Cirinnà : “Il partito si salva solo se segna discontinuità col renzismo. Vertici renziani facciano un passo indietro” : “Pd? Penso che si salvi soltanto se segna una profonda discontinuità con tutto ciò che è stato fatto negli ultimi anni e che ci ha portato a perdere quattro elezioni di seguito, oltre che un referendum per il quale ho votato Sì e che avrebbe salvato l’Italia anche dallo schifo che stiamo vivendo in questo momento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus) dalla senatrice ...

Congresso Pd - prova generale nelle regioni. I renziani vogliono la conta : Sergio Chiamparino, il governatore del Piemonte, fa appello al senso di responsabilità: 'Evitiamo divisioni nel Pd e concentriamoci sulla vera sfida politica che è quella per il consiglio regionale a maggio '. Il Piemonte è l'ultima Regione roccaforte rossa al Nord e bisogna lavorare pancia a terra per non perdere. Ma il governatore non sembra ...

Congresso Pd - ipotesi Lotti come coordinatore della campagna di Minniti. renziani in pressing : Luca Lotti potrebbe coordinare la campagna di Marco Minniti per il Congresso Pd. A rivelarlo è l'agenzia Adnkronos, le cui fonti danno per accantonata l'opzione del ticket con Teresa Bellenova. Stando a a quanto riportato, sarebbero forti le pressioni dell'area renziana sull'ex-sottosegretario.Del resto, Lotti sta dando una mano già da un po' all'ex-ministro dell'Interno. Lo ha fatto nella raccolta di firme dei sindaci a sostegno ...