Paris Hilton | un figlio con donatore di sperma

Paris Hilton rompe il silenzio dopo che le sue nozze con Chris Zylka sono saltate : Paris Hilton avrebbe dovuto sposarsi tra qualche mese con il suo fidanzato Chris Zylka, ma qualcosa è andato storto e il progetto di nozze è andato in fumo. L'americana ha rotto il silenzio, spiegando i motivi che l'avrebbero spinta a non sposare più Chris: stando a quanto dichiarato dalla Hilton lei si innamora piuttosto velocemente, ma stavolta il tempo trascorso le ha schiarito le idee su colui che sarebbe dovuto diventare suo marito. Secondo ...

Paris Hilton - matrimonio saltato : le parole sull’addio a Chris Zylka : Perché si sono lasciati Paris Hilton e il fidanzato Chris Zylka Paris Hilton ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della sua storia d’amore con Chris Zylka. I due dovevano sposarsi tra qualche mese ma all’improvviso, circa due settimane fa, le nozze sono saltate. L’ereditiera più famosa al mondo è stata ospite di The Talk […] L'articolo Paris Hilton, matrimonio saltato: le parole sull’addio a Chris Zylka ...

Paris Hilton - che non ha ancora restituito l’anello di fidanzamento (e non è la sola) : Il fidanzamento di Paris HiltonIl fidanzamento di Paris HiltonIl fidanzamento di Paris HiltonIl fidanzamento di Paris HiltonIl fidanzamento di Paris HiltonIl fidanzamento di Paris HiltonIl fidanzamento di Paris HiltonIl fidanzamento di Paris HiltonCon Chris Zilka è finita senza troppi drammi, ma la relazione tra Paris Hilton e l’anello di fidanzamento che l’attore di The Leftovers le aveva regalato ad Aspen nel gennaio 2017 ...

L’ex fidanzato di Paris Hilton vorrebbe indietro l’anello da 2 milioni di dollari dopo il matrimonio annullato : Sarebbe stata l'ereditiera a troncare la storia The post L’ex fidanzato di Paris Hilton vorrebbe indietro l’anello da 2 milioni di dollari dopo il matrimonio annullato appeared first on News Mtv Italia.

Paris Hilton e Chris Zylka si lasciano a un passo dal matrimonio : Nessun matrimonio per Paris Hilton. L’ereditiera americana e il fidanzato Chris Zylka si sono detti addio proprio quando pareva certo che si sarebbero dovuti sposare con l’arrivo del nuovo anno. Una doccia gelata per i fan, che a gennaio 2018 avevano invece fatto i salti di gioia quando i due si erano fidanzati ufficialmente (QUI la proposta di matrimonio). LEGGI: Domenica Live, Paris Hilton incontra Malgioglio: “Pazza di ...

Paris Hilton è di nuovo single. Nessun matrimonio con l euro attore Chris Zylka : La notizia è trapelata qualche ora fa. Secondo gli aggiornatissimi TMZ e Just Jared, è finita la love story tra Paris Hilton e l'attore Chris Zylka. Dopo quasi due anni di fidanzamento e a un passo ...

Non basta un anello da 2 milioni di dollari - Paris Hilton e Chris Zylka si sono lasciati! : Paris Hilton di nuovo single? Ad un passo dal matrimonio sarebbe finita la storia con l’attore Chris Zylka Si erano promessi amore eterno sulla neve di Aspen (Canada), ora però pare che tra Paris Hilton e quello che avrebbe dovuto essere il suo futuro marito sia finito tutto. Secondo “Just Jared” la ricca ereditiera e l’attore Chris Zylka “si sono lasciati all’inizio di questo mese”. A nove mesi ...

Paris Hilton non si sposa più : l’ereditiera e il fidanzato Chris Zylka si sarebbero lasciati : Lui le aveva dato un anello da 2 milioni di dollari The post Paris Hilton non si sposa più: l’ereditiera e il fidanzato Chris Zylka si sarebbero lasciati appeared first on News Mtv Italia.

Paris Hilton è di nuovo single. Nessun matrimonio con l'attore Chris Zylka : La notizia è trapelata qualche ora fa. Secondo gli aggiornatissimi TMZ e Just Jared, è finita la love story tra Paris Hilton e l'attore Chris Zylka. Dopo quasi due anni di fidanzamento e a un passo ...

Paris Hilton e Chris Zilka si sono lasciati - a un passo dal matrimonio : Paris Hilton a MilanoParis Hilton a MilanoParis Hilton a MilanoParis Hilton a MilanoParis Hilton a MilanoParis Hilton a MilanoParis Hilton a MilanoSembrava una storia destinata a un più che romantico lieto fine quella tra Paris Hilton e Chris Zilka, ma nemmeno questa volta l’ereditiera è riuscita a trovare l’uomo dei suoi sogni, sebbene più volte avesse dichiarato il contrario. Si sono lasciati, dopo due anni d’amore e una ...

Non basta il brillocco milionario Paris Hilton di nuovo single : Non è bastato neppure il brillocco da due milioni di dollari . Nè il matrimonio sbandierato all over the world. Paris Hilton è tornata single . Il gossip arriva da oltreoceano. E rilanciato in Italia ...

Paris Hilton torna single : salta il matrimonio con Chris Zylka : Paris Hilton e il fidanzato Chris Zylka si sono lasciati Come riportato qualche minuto fa dal sito Mirror, la modella statunitense Paris Hilton si è definitivamente lasciata con il suo fidanzato Chris Zylka. Dopo 10 mesi di fidanzamento, come annunciato dal settimanale italiano Chi, i due avrebbero dovuto convolare a nozze. Il tutto, oggi, è […] L'articolo Paris Hilton torna single: salta il matrimonio con Chris Zylka proviene da Gossip e ...

Paris Hilton a nozze : “L’anno prossimo mi sposo”. Ecco chi è il fortunato : L'ereditiera pronta a metter su famiglia: "Vorrei due figli, una femmina, London, e un maschio, Milan"

Paris Hilton si sposa con Chris Zylka : ‘È quello giusto per me’ : E pure Paris Hilton si sposa. Sembra ieri quando usciva a far baldoria con Britney Spears e Lindsay Lohan per le strade di Los Angeles, ma persino l’ereditiera ha messo la testa a posto e ora è pronta ad essere inanellata. Il fortunato è Chris Zylka, che le ha regalato un anello di fidanzamento da sogno che lei aveva persino perso per qualche ora con conseguente spauracchio e ritrovamento (nel secchiello del ghiaccio in una discoteca). Ora ...