Le lenti per smartphone Moment disponibili per OnePlus 6 e OnePlus 6T

Contagiò con l'Hiv decine di donne - condanna a 22 anni per Valentino Talluto : È stato condannato a 22 anni di reclusione Valentino Talluto, il 34enne di origini siciliane, sotto processo perchè accusato di aver contagiato con l'Hiv 32 persone. La prima Corte d'Assise d'Appello ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : i migliori azzurri della terza giornata. Super Sperandio - mediani eccellenti tra le Zebre : terza giornata per la Challenge Cup di Rugby 2018-2019: si esaltano le formazioni italiane con Benetton Treviso e Zebre che riescono a vincere nel pomeriggio di sabato. Eccellente la vittoria per la compagine di Monigo che vola in vetta al proprio girone. Andiamo a scoprire i migliori azzurri di questo turno. Luca Sperandio: è forse il miglior azzurro tra le due partite. Davvero spettacolare la sua prestazione in casa con gli Harlequins. ...

Pallanuoto - ufficiale l’utilizzo della moviola! VAR introdotto per gol fantasma e falli violenti : Dopo tennis, volley, basket, rugby, calcio e diversi altri sport, anche nella Pallanuoto arriva l’ausilio video: tra le regole introdotte questa mattina, c’è anche l’ausilio per i fischietti del monitoraggio video in due casi, ovvero sui falli violenti e sulle decisioni dubbie di gol – no gol. Inoltre gli arbitri posti ai due lati della vasca da gioco potranno usufruire anche di un sistema di comunicazione audio, per ...

Uomini e Donne Oggi - Gemma piange per via di Tina : Barbara e Valentina sotto attacco : Uomini e Donne Oggi, Gemma piange per colpa di Tina: Barbara, ValenTina e i baci della discordia Oggi, lunedì 10 dicembre 2018, andrà in onda su Canale 5 una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Al pubblico, come prima cosa, verrà mostrato uno sfogo di Gemma Galgani. La dama, dopo l’ultimo scontro con […] L'articolo Uomini e Donne Oggi, Gemma piange per via di Tina: Barbara e ValenTina sotto attacco proviene da Gossip e Tv.

Monza Rally Show 2018 – Cairoli super nel Masters : “Valentino? Forse pensava di vincere facile” : Tony Cairoli commenta la sua vittoria nel Masters di ieri al Monzaz Rally Show 2018: le parole del siciliano E’ terminato ieri il Monza Rally Show 2018: Valentino Rossi si è aggiudicato la settima spettacolare vittoria, ma nella sfida finale, nel Master Show è stato un eccellente Tony Cairoli ad avere la meglio, nonostante gli 80 cavalli in meno sulla sua vettura rispetto a quella del Dottore. Una sfida appassionante, al termine ...

Cosa fa Platoon - la startup per scovare i talenti musicali comprata da Apple : Trovare artisti prima degli altri, farli crescere e - magari - metterli sotto contratto in esclusiva. Ecco perché Apple ha acquisito Platoon. La startup, con sede a Londra, è stata fondata Denzyl ...

Monza Rally Show 2019 – Sarà rivoluzione per premiare lo spettacolo? Le proposte dell’organizzazione che ‘fanno fuori’ Valentino Rossi : Poco spettacolo al Monza Rally Show 2018? Tony Cairoli alza un polverone, l’organizzazione della competizione risponde alle critiche Percorso netto per Valentino Rossi al Monza Rally Show 2018. Il pilota pesarese ha dominato durante la competizione brianzola, insieme agli altri piloti al volante delle Ford Fiesta WRC Plus, mettendo in mostra la differenza di cavalli di queste vetture rispetto, ad esempio, all’auto di Tony ...

Monza Rally Show - Valentino Rossi vince per la settima volta : Per la quarta volta consecutiva - la settima in carriera - Valentino Rossi ha conquistato la vittoria al Monza Rally Show. Il pilota di Tavullia ha dominato dall'inizio alla fine, tanto da essere il più veloce in tutte e nove le prove speciali, relegando il suo diretto rivale, il finlandese Teemu Suninen, in seconda posizione con un distacco di oltre un minuto. Terza posizione per l'altra Ford Fiesta WRC Plus di Brivio, staccato però di due ...

Rally Monza 2018 : Valentino Rossi domina anche l’ultima giornata e vince per la settima volta! : Dopo una seconda giornata nella quale aveva letteralmente dominato, Valentino Rossi (Ford Fiesta) chiude in bellezza e vince a mani basse anche le prove speciali della domenica. Per il “Dottore”, quindi, arriva il settimo trionfo nel Rally brianzolo che, in questa occasione, chiude con 1:07 su Teemu Suninen (Ford Fiesta), 2:03 su Roberto Brivio (Ford Fiesta), 2:18 su Alessio Salucci (Ford Fiesta) e 2:52 su Tony Cairoli (Hyundai i20) ...