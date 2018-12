Durigon | «Su ' quota 100' due miliardi in meno nel 2019 | ma la riforma partirà subito»

Pensioni quota 100 - Salvini e Durigon la confermano e smentiscono Q104 : A tranquillizzare gli animi degli elettori e di quanti ambivano alla quota 100 ci ha pensato Claudio Durigon (Sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro) che ad Agorà (Rai 3) è intervenuto per rassicurare i pensionandi: 'quota 100 non subirà tagli e non diventerà quota 104'. Anche Salvini ha rassicurato: "quota 100 è 62 anni di età più 38 di contributi". Pensioni anticipate, Brambilla smentito: nessuna modifica dei requisiti È una bufala! ...

Durigon - no paletti per spostare Quota100 : ANSA, - ROMA, 5 DIC - "Non c'e' nessun paletto che sposti in avanti quota 100. Chi avrà 62 anni di età e 38 di contributi l'anno prossimo potrà andare in pensione". Lo ha detto il sottosegretario al ...

Durigon : 'Pronta quota 100 per 350 mila aventi diritto' : Il sottosegretario al lavoro, ospite ad Omnibus, spiega che dal 2022 ci sarà la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi -

Durigon : «Pensioni - realizzeremo quota 100 anche con 2 miliardi in meno» : Claudio Durigon, lei è il sottosegretario al lavoro che ha in mano il dossier sulla riforma «quota 100» delle pensioni, il provvedimento è...

Pensioni anticipate - Durigon : 'Quota 100 è una libera scelta e non è ingannevole' : Non ha alcun dubbio il Presidente dell’Inps Tito Boeri, il termine che accompagna quota 100 (la misura di pensione anticipata voluta dal Governo giallo verde) è assolutamente fuorviante, e deve essere, per correttezza cambiato. La gente, specifica Boeri, ha capito poco del provvedimento che dovrebbe vedere la luce con un decreto ad hoc o con un emendamento alla manovra, e si sta illudendo, ma vi sono paletti importanti da rispettare per potervi ...

Pensioni : Quota 100 resta invariata - per Durigon partirà nella prossima primavera : Arrivano le prime conferme sul meccanismo della Quota 100 dopo la trattativa avviata nei giorni scorsi tra il Governo Conte e la Commissione Europea sulla nuova manovra finanziaria. Il sistema volto a superare la tanto odiata Riforma Fornero si farà e con molta probabilità entrerà in vigore a partire dal prossimo aprile. Ad annunciarlo è il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon che, a margine dell'intervista su Radio Cusano ha ...

Pensioni - Durigon : 'Ad aprile 2019 le prime uscite con quota 100' : Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha spiegato nel dettaglio cosa prevede il meccanismo delle finestre: ' Chi avrà i requisiti per andare in pensione, con almeno 62 anni di età e 38 di ...

Manovra - Durigon (Lega) : “Reddito cittadinanza e quota 100 restano sicuramente. Art.18? Non è nel contratto di governo” : “quota 100 e reddito di cittadinanza? Queste misure ci sono, permangono, hanno le coperture, probabilmente abbiamo delle risorse in più che ci ha richiesto l’Europa sui famosi investimenti. Non c’è mai stato alcun dubbio da parte nostra”. Sono le parole di Claudio Durigon, deputato della Lega e sottosegretario del Lavoro, intervistato nella trasmissione radiofonica “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano ...

Economia : sottosegretario Durigon al 'Corriere della Sera' - quota 100 e sussidio costano meno del previsto. : Roma, 26 nov 08:58 - , Agenzia Nova, - Le ultime ore sono quelle che hanno registrato il cambio di rotta. All'indomani dell'incontro a Bruxelles del premier Giuseppe Conte con... , Res,

Manovra - il sottosegretario Durigon (Lega) : “Quota 100 e reddito costano meno”. Spread in calo : “Stiamo ragionando, c’è una riflessione in corso per arrivare a una valutazione definitiva sui conteggi. Poi, non so se scriveremo 2,3% o altro”. Dopo le aperture delle scorse ore del governo sulla Manovra e dopo l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e Juncker, il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon, ha rivelato che alcuni aggiustamenti potrebbero essere fatti proprio sulle due riforme principali ...

Pensioni 2019 - Garavaglia e Durigon su quota 100 : libera scelta - al via da aprile : La quota 100 [VIDEO] resta pur sempre una libera scelta, lo assicurano il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon e il vice ministro dell’Economia Massimo Garavaglia: un provvedimento che consentira' il tanto atteso turn-over generazionale, che prendera' il via da aprile 2019. Vediamo come funziona il meccanismo e le prime conferme ufficiali a margine dell'ultimo convegno Cisl. Pensioni anticipate quota 100, Durigon: si parte da ...

Durigon : "In pensione a quota 100 permetterà rilancio mercato lavoro" : Roma, 29 ott. (Labitalia) - "Già come annunciato da Matteo Salvini qualche mese fa, relativamente[...]

Pensioni - Durigon : ‘Blocco del cumulo per quota 100 - non tutti la utilizzeranno’ : Le Pensioni con la quota 100 del Governo Conte destinate all’insuccesso come l’Ape volontaria del Governo Renzi. E’ ancora tutto da capire il destino della nuova misura previdenziale che trovera' spazio nella legge di Bilancio 2019 e che sembra ridimensionata rispetto alle attese di migliaia di lavoratori. Potra' uscire dal lavoro con la nuova norma soltanto il 60 o il 70% dei lavoratori interessati. La platea dei beneficiari risulterebbe così ...

Pensioni - Durigon : 'Intendiamo realizzare quota 41' : Importanti per i pensionandi in attesa di conferme sulle modifiche alla riforma Pensioni Fornero le ultime dichiarazioni rilasciate da Claudio Durigon sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro in un’intervista al Corriere della Sera. Dopo il suo intervento a TGCom24 in cui ha ribadito che La legge Fornero ha bloccato il sistema Paese, noi faremo ripartire il mondo del lavoro mandando in pensione gli over 60 e facendo entrare i giovani ...