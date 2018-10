Cyber Security | Covassi | Enisa più forte e certificazione prodotti

Barometro Cybersecurity : aziende italiane sono pronte a minaccia? : Milano, 23 ott., askanews, - Telecomunicazioni, Utility e Banche si confermano i settori più avanzati sia dal punto di vista organizzativo sia nell'adozione di soluzioni e strumenti per la difesa e la ...

Dati sotto attacco - Facebook a caccia di un partner per la Cybersecurity : Facebook (Loic Venance/Afp/Getty Images) Facebook ha subito di recente un attacco informatico. Gli account di 30 milioni di utenti sono stati hackerati e ora il gigante dei social network tenta di correre ai ripari. Il sito The Information riferisce che da qualche giorno Facebook sta cercando di acquistare una società specializzata in attività di cybersicurezza. Le aziende contattate sono diverse e l’affare si dovrebbe chiudere entro fine ...

Cybersecurity - al via progetto Defend : Cybersicurezza, privacy, protezione dati e identità personale . Su questi temi è partito il progetto europeo "Defend - Data govErnance For supportiNg Gdpr", finanziato dalla Commissione nell'ambito ...

Cybersecurity - l’Europa vuole pene più severe per gli hacker : hacker (Getty Images) Nuove norme e pene più pesanti per garantire la sicurezza di cittadini, aziende e istituzioni. Questo, in sintesi, il messaggio riportato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine all’ultimo summit a Bruxelles, dedicato alla cybersecuirty interna. Il piano europeo Bruxelles vuole unire i puntini disseminati sul piano della Cybersecurity, per la cui difesa sono già state approntate misure di diversa ...

Cyber Security - Rizzi : convergenza tra industria - clienti ed enti : Roma, 17 ott., askanews, - 'La necessità primaria che abbiamo a livello europeo, ovvero il nostro più grande gap rispetto agli Stati Uniti è certamente di carattere normativo'. È quanto spiega a Cyber ...

Cyber Security - Italia in top ten delle possibili fonti d'attacco : Roma, 15 ott., askanews, - L'Italia si è classificata ad agosto nona nel ranking globale dei Paesi in cui hanno origine attacchi o eventi legati alla Cyber security. A dirlo sono i laboratori della ...

Cyber Security - Italia in top ten delle possibili fonti d'attacco : Roma, 15 ott., askanews, - L'Italia si è classificata ad agosto nona nel ranking globale dei Paesi in cui hanno origine attacchi o eventi legati alla Cyber security. A dirlo sono i laboratori della ...

Al via l’Internet Festival : il Cnr protagonista con l’Osservatorio sulla Cybersecurity : Da oggi al 14 ottobre, si svolge a Pisa l’Internet Festival (IF 2018), il principale evento italiano dedicato all’innovazione digitale e ai suoi protagonisti. La parola chiave scelta per questa ottava edizione, è #intelligenza, intesa come ricerca di soluzioni smart, efficienti e sostenibili. Il Consiglio nazionale delle ricerche è tra i protagonisti con l’Istituto di informatica e telematica (Cnr-Iit), il Registro .it (l’anagrafe di tutti i ...

Cyber Security - 33% attacchi a organizzazioni arriva dall'interno : Milano, 8 ott., askanews, - In materia di sicurezza informatica gli attacchi causati da personale interno alle organizzazioni sono più frequenti, 33%, rispetto agli attacchi esterni, 28%, che sono, ...

Cyber Security - Cyber crime - 5 offensive hacker molto diffuse - : I casi di phishing continuano ad aumentare in tutto il mondo e per le aziende è considerato un problema significativo. Secondo un recente sondaggio in cui sono stati intervistati numerosi decision ...

Cybersecurity : Gb - Australia contro Mosca : 12.02 Cybersecurity:Gb,Australia contro Mosca Una campagna globale e sistematica di hackeraggio, condotta ai danni di istituzioni,aziende,giornali,entità sportive in tutto il mondo: è l'accusa di Gran Bretagna e Australia rivolta all'intelligence militare russa, GRU,. "Questo comportamento seriale dimostra il loro desiderio di operare senza il rispetto delle leggi ...

Cybersecurity : Gb - Australia contro Mosca : 12.02 Una campagna globale e sistematica di hackeraggio, condotta ai danni di istituzioni,aziende,giornali,entità sportive in tutto il mondo: è l'accusa di Gran Bretagna e Australia rivolta all'intelligence militare russa (GRU). "Questo comportamento seriale dimostra il loro desiderio di operare senza il rispetto delle leggi internazionali o delle norme stabilite, per poterlo fare con un senso di impunità e senza conseguenze", ha denunciato il ...

Cybersecurity Challenge - chi sono e da dove vengono gli hacker che rappresenteranno l’Italia a Londra : La “nazionale italiana di hacker” è in ritiro da qualche giorno a Lucca per prepararsi alla European Cyber Security Challenge (ECSC) che si terrà a Londra tra il 15 e il 18 ottobre. Si chiamano hacker nel senso migliore del termine. sono persone che comprendono e sanno usare la moderna tecnologia oltre quei limiti che per la maggior parte di noi sono, più che invalicabili, invisibili. Insomma, nulla a che fare con il termine ...

Cyber Security - nazionale italiana hacker in ritiro a Lucca : Roma, 3 ott., askanews, - L'Italia parteciperà anche quest'anno con una propria squadra alla European Cyber security Challenge, Ecsc,, i campionati europei di sicurezza informatica. Il compito di ...