Coldiretti | il 2018 è il quarto anno più caldo del pianeta

Vino - Coldiretti : in Toscana vendemmia 2018 col turbo +15% grappoli : Roma, 20 ago., askanews, - Mancano pochi giorni in Toscana al via della vendemmia 2018 che vede secondo le stime di Coldiretti una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa, a ...

Ferragosto - Coldiretti : 8 milioni le presenze in agriturismo previste per l’estate 2018 : Circa 8 milioni le presenze in agriturismo previste per l’estate 2018 con un aumento del 14% rispetto allo scorso anno, il maggior incremento tra le diverse mete delle vacanze: lo rileva un’analisi della Coldiretti/Ixè in occasione del grande esodo per Ferragosto che quasi sei italiani su dieci (57%) trascorrono fuori casa, con il picco delle presenze in campagna per vacanze, gite, picnic o grigliate all’aria aperta. Un ...

Vino - Coldiretti : “Al via la vendemmia - nel 2018 +15% grappoli” : Al via la vendemmia in Italia che si prevede nel 2018 con una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa 46/47 milioni di ettolitri rispetto ai 40 milioni dello scorso anno, che per la grave siccità è stata tra le piu’ scarse dal dopoguerra. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione in occasione del distacco del primo grappolo di uva nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, nella provincia di Brescia in ...

Coldiretti : italiani spenderanno di meno per le vacanze 2018 : Con l’estate ormai in corso è il periodo delle vacanze, che vede milioni di italiani già partiti per le meritate ferie o in procinto di godersi qualche settimana di riposo dalla routine quotidiana. In quanto a numeri, i dati diffusi nei giorni scorsi da Federalberghi anticipano quello che sarà un altro periodo di grande successo per il turismo nel nostro paese, con quasi 35 milioni di persone pronte a godersi le vacanze, la maggior parte ...

Accordo UE-USA - Coldiretti : +31% di soia statunitense in Italia nel 2018 : Le importazioni di soia statunitense sono aumentate del 31% nel primo quadrimestre del 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per un totale di 43 milioni di euro. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat dopo la tregua raggiunta con l’incontro tra il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker e il presidente americano Donald Trump per scongiurare la guerra dei dazi tra storici ...

Vacanze a tavola. Coldiretti - 5056 bandiere del gusto nel 2018 : Vacanze a tavola. Coldiretti, 5056 bandiere del gusto nel 2018 20 luglio 2018

Vacanze 2018 - Coldiretti : "souvenir del gusto anche dall'Abruzzo : L'Aquila - Riporteranno a casa la mortadella di Campotosto o i salamini teramani, una bottiglia di pomodoro a pera d’Abruzzo, ovviamente passato, o una bella forma di pecorino di Farindola senza dimenticare la prelibata Ratafia come digestivo di fine pasto. Sono i prodotti tipici a classificarsi come souvenir preferiti dai turisti dell’estate 2018 che, a fine vacanza, anche in Abruzzo acquisteranno un “ricordo da assaporare” più che da ...

Vacanze - Coldiretti : nel 2018 le “Bandiere del Gusto” salgono a 5056 : salgono al numero record di 5056 le “Bandiere del Gusto” Made in Italy a tavola nel 2018, l’anno del cibo italiano nel mondo. Lo rende noto la Coldiretti che ha presentato la classifica dei primati enogastronomici con l’assegnazione delle “Bandiere del gusto 2018” e la più ricca esposizione della variegata offerta delle località turistiche nazionali durante quest’estate. Le “Bandiere” – sottolinea la Coldiretti – sono assegnate alle ...

Maltempo - Coldiretti : “Agricoltura devastata - 500 miliardi di danni nel 2018” : E’ il Maltempo a farla da padrona nelle campagne di Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Marche, dove nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo su campi di mais, vigneti, frutteti, di verdure e ortaggi. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima perturbazione sulle regioni del Centro-Nord, che fa salire il conto dei danni ...

Coldiretti : un 2018 da record per il caldo ma anche per nubifragi : Roma, 14 lug., askanews, - Il 2018 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,40 gradi ...

Alimentare - Coldiretti : riders al lavoro per 4 - 4 milioni di italiani nel 2018 : L’8% degli italiani pari a circa 4,4 milioni di individui adulti ha utilizzato nel 2018 almeno una volta al mese i servizi on line di consegna del cibo a casa cotto o in forma di spesa, la cosiddetta “Food Delivery” che vede impegnati i riders. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base degli ultimi dati Ismea/Nielsen dai quali emerge che si tratta di un’abitudine che coinvolge prevalentemente i consumatori nella fascia di età ...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Coldiretti : “giovani via e denatalità - futuro incerto” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018: ultime notizie su Quota 100 e Lavoratori Gravosi di oggi 19 giugno. La proposta di Confasl-Unsa su Quota 41 e la "risposta" di Di Maio al Sole 24 ore(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:18:00 GMT)

Alimenti - Coldiretti : storica inversione di tendenza - carne alla riscossa nel 2018 : storica inversione di tendenza con l’aumento di oltre il 5% della spesa delle famiglie italiane per la carne nel 2018, il valore più alto degli ultimi sei anni che avevano fatto registrare un brusco calo dei consumi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Ismea relativi al primo trimestre del 2018 divulgata in occasione della Giornata nazionale della bistecca #bisteccaday con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali per il ...