Velvetgossip.it - “Melita Toniolo confessa: non rifarei il Grande Fratello e svela il programma che avrebbe voluto condurre”

Leggi su Velvetgossip.it

, nota alpubblico per la sua partecipazione al7, ha recentemente rivelato in un’intervista al Corriere della Sera le sue riflessioni su alcune esperienze passate nel mondo della televisione. La 38enne ha affermato senza mezzi termini: “Adesso nonil GF e la Diavolita”. Oggi,si è reinventata come conduttrice di unsu R101 e si dedica con passione alla maternità di Daniel, il suo bambino nato nel 2017.La vita personale diha subito un cambiamento significativo dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, noto con il nome d’arte Pistillo. I due, che hanno condiviso un legame dal 2015 fino al 2021, hanno deciso di intraprendere strade separate, esi trova ora a vivere da sola, senza la voglia di innamorarsi nuovamente.