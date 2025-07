Osimhen Juventus | trattativa in corso per l’attaccante nigeriano! I bianconeri cercano di convincere il calciatore forti di una sua volontà La posizione del nigeriano

La Juventus è determinata a rafforzare il suo attacco e punta tutto su Victor Osimhen. I contatti con gli agenti del centravanti nigeriano si sono intensificati, alimentando l’ottimismo dei tifosi bianconeri. Osimhen, che non ha ancora rinunciato all’idea di trasferirsi a Torino, rappresenta un obiettivo strategico per la prossima stagione. La trattativa entra nel vivo, e i prossimi giorni saranno decisivi per definire il futuro dell’attaccante del Napoli.

Victor Osimhen Juventus: contatti intensificati con gli agenti del centravanti, che non si è ancora arreso all’idea di non andare a Torino. La Juventus sta intensificando i contatti con gli agenti di Victor Osimhen, centravanti classe 1998 del Napoli e della nazionale nigeriana, per portarlo a Torino nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club bianconero avrebbe trovato disponibilità da parte dell’entourage del giocatore a trattare positivamente l’operazione, anche se la trattativa con il Napoli rimane il nodo cruciale. Osimhen Juventus, clausola rescissoria e trattativa con il Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus: trattativa in corso per l’attaccante nigeriano! I bianconeri cercano di convincere il calciatore, forti di una sua volontà. La posizione del nigeriano

In questa notizia si parla di: osimhen - juventus - trattativa - corso

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

OSIMHEN RIEMPITO D'ORO: 160 MILIONI IN 4 ANNI Questa l'offerta che l'Al-Hilal starebbe valutando per il bomber secondo 'La Gazzetta dello Sport' 40 milioni netti all'anno e Arabia di nuovo in pole: crollano invece le quotazioni di Juventus, Liverpool e Vai su Facebook

Juventus all’assalto di Osimhen: trattative in corso con il Napoli; Contatti decisivi, Osimhen prenotato: ‘paga’ la Juventus; Balzarini da un monito preciso: “Se mai Osimhen dovesse arrivare alla Juve succederà dopo”.

La Juventus su Victor Osimhen: Trattativa in Corso per il Bomber - Come si evolverà la trattativa per il bomber nigeriano? Da calcioin.it

Juventus-Osimhen, accordo vicino: il piano per mettere il Napoli spalle al muro, ma ci sono due problemi - La Juventus stringe per Osimhen: prima il sì dell'attaccante, poi si tratterà col Napoli. Riporta sport.virgilio.it