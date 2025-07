Isola di caldo estremo a Milano | turista cinese sviene sul Duomo e viene calata dalla terrazza

Il caldo torrido che avvolge Milano sta creando situazioni estreme, trasformando la città in un’autentica isola di fuoco. Questa mattina, una turista cinese di 66 anni, visitando il Duomo con la famiglia, ha rischiato la vita a causa dell’afa insopportabile. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale proteggersi dalle alte temperature e monitorare i segnali di malessere. Il caldo, bollino rosso, ci invita a riflettere sulla nostra sicurezza.

Milano – Il caldo torrido che sta attanagliando Milano ha mietuto la sua prima "vittima" turistica. Una donna cinese di 66 anni, originaria di Shanghai, è stata soccorsa questa mattina dai vigili del fuoco mentre visitava la terrazza principale del Duomo insieme al figlio e al nipote. La turista ha perso i sensi improvvisamente, vittima della combinazione letale tra le temperature roventi e un evidente stato di disidratazione. Caldo, bollino rosso a Milano oggi e domani. Cosa significa, pericoli per la salute e come difendersi L'intervento di soccorso si è rivelato particolarmente complesso data la posizione.

