Netflix porta il divertimento nello spazio con la nuova esperienza immersiva

Preparati a un viaggio straordinario tra le stelle: Netflix, in collaborazione con NASA+, rivoluziona il modo di esplorare lo spazio, portando contenuti scientifici e di intrattenimento direttamente nel salotto di casa tua. Questa partnership innovativa trasforma l’esperienza televisiva, aprendo le porte all’universo come mai prima d’ora. A partire dall’estate 2025, la curiosità e la meraviglia saranno a portata di clic, offrendoti un nuovo modo di scoprire il cosmo.

partnership tra Netflix e NASA: un nuovo modo di esplorare lo spazio. Il settore dell'intrattenimento e della divulgazione scientifica si arricchisce di una collaborazione innovativa, destinata a portare contenuti spaziali direttamente nelle case di milioni di spettatori. A partire dall'estate del 2025, Netflix integrerĂ sulla propria piattaforma l'intera programmazione di NASA+, il servizio ufficiale della National Aeronautics and Space Administration dedicato alla diffusione di materiale informativo, storico e in tempo reale sul mondo dell'esplorazione spaziale. cos'è NASA+ e quali contenuti offre.

