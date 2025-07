LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | fuori Alessandra Mao nei 200 sl Alle 18.00 le finali

Segui da vicino le emozioni dei Campionati Europei Juniores 2025 di nuoto, con aggiornamenti in tempo reale sulle imprese degli azzurri. Questa sera alle 18:00 si scaldano i motori per le finali dei 200 stile libero femminili, con Alessandra Mao tra le candidate. Resta sintonizzato e clicca qui per non perdere neanche un istante di questa avvincente giornata di sport!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 I risultati degli azzurri nelle batterie del mattino. Nei 200 stile libero femminili vanno alle semifinali Bianca Nannucci, prima in 1:59.99 e Lucrezia Domina, quarta in 2:00.68, mentre vengono eliminate Alessandra Mao, ottava in 2:00.88 e Chiara Sama, 14ma in 2:01.73. Nei 200 stile libero maschili passa il turno Alberto Ferrazza, secondo in 1:48.71, mentre affronteranno lo spareggio l’uno contro l’altro Andrea Zanin e Gabriele Valente, noni a pari merito in 1:49.73, infine viene eliminato Francesco Volpe, 31° in 1:51.77. Nei 400 misti femminili va in finale Marta Taddei, sesta in 4:50. 🔗 Leggi su Oasport.it