Bardonecchia esonda il rio Frejus | morto un 70enne

Una violenta esondazione del Rio Frejus a Bardonecchia ha causato una tragedia: un uomo di 70 anni, Sergio Chiaffrino, ha perso la vita sotto il furore delle acque. La forza della piena, implacabile e devastante, ha travolto tutto nel suo tragitto. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questa emergenza. La natura, ancora una volta, ci ricorda la sua potenza incontrollabile, lasciando un segno indelebile.

Il Rio Frejus ha travolto tutto quello che si è trovato davanti e ha colpito con tutta la sua forza Bardonecchia, in provincia di Torino. Un uomo di 70 anni, Sergio Chiaffrino, ha perso la vita. Secondo alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, il fruttivendolo si trovava alla guida di un piccolo furgone, quando l'acqua ha invaso la strada e l'ha portato via. I vigili del fuoco hanno trovato il suo corpo a valle diverse ore dopo.

Esondazione a Bardonecchia, il Rio Frejus rompe gli argini in centro. Sindaca: "State a casa" - L'emergenza a Bardonecchia si intensifica: il rio Frejus, dopo quasi due anni dall'alluvione del 2023, rompe gli argini e provoca disagi incredibili in centro.

