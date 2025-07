DIRETTA Calciomercato tutte le notizie di martedì 1 luglio LIVE

Rimani aggiornato sulle ultime novità del calciomercato di martedì 1 luglio con tutte le operazioni delle grandi big di Serie A. Dalle trattative di Napoli, Inter, Juventus e Milan ai colpi più caldi delle altre squadre, l’estate si infiamma di notizie e sorprese. La corsa ai rinforzi continua mentre il Mondiale per Club prosegue, portando emozioni e attese per i prossimi movimenti di mercato. Non perdere nemmeno un dettaglio!

Le ultime di mercato su Napoli, Inter, Juventus, Milan e tutti i colpi delle altre società di Serie A Segui le principali operazioni di calciomercato delle big di Serie A e le ultime trattative che infiammano l’estate, intanto prosegue il Mondiale per Club per Inter e Juventus. Hakan Calhanoglu (LaPresse) – calciomercato.it L’Inter, eliminata dal Fluminense nel Mondiale per Club, si prepara a rientrare in Italia dove troverà anche Bonny, già sbarcato a Milano. Intanto il Milan ha chiuso per Samuele Ricci mentre la Juventus lavora per il colpaccio Osimhen. La Roma cede Abraham e ora può cominciare a pensare alle entrate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di martedì 1 luglio LIVE

