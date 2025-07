De Luca | Ho chiesto il rinvio dell’elezioni per i bilanci Decide il Governo

In un panorama politico sempre più complesso, la richiesta di De Luca di rinviare le elezioni per i bilanci rischia di scuotere gli equilibri istituzionali. Durante l’ultima Conferenza delle Regioni, il Presidente Fedriga ha spiegato chiaramente che il tempo a disposizione non basta per approvare i bilanci, lasciando ora al Governo la decisione finale. Ma cosa comporterà questa scelta per il futuro delle amministrazioni regionali e per la stabilità del Paese? La risposta si cela nelle prossime mosse politiche.

Tempo di lettura: 3 minuti “Nell’ultima riunione della conferenza delle Regioni il Presidente della conferenza, il collega Fedriga ha spiegato in termini elementari che non c’è il tempo materiale per approvare i bilanci nelle Regioni che vanno a voto. Ora decide il Governo, se dobbiamo andare a votare in questi termini per me non c’è nessun problema, basta che si sappia che non si approveranno i bilanci di previsione e dunque si paralizza l’attività normale di programmazione di finanziamenti delle regioni interessate”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che aveva chiesto di spostare in avanti di alcuni mesi il voto per le Regioni previsto attualmente a novembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Luca: “Ho chiesto il rinvio dell’elezioni per i bilanci. Decide il Governo”

In questa notizia si parla di: bilanci - decide - governo - luca

Più tasse per i lavoratori dipendenti La riforma fiscale del Governo sta provocando un aumento delle tasse per molti lavoratori dipendenti. È l'allarme lanciato oggi in Senato dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Luca Patrignani per il Tg3 delle 14:20 dell'11 giu Vai su Facebook

De Luca: “Ho chiesto il rinvio dell’elezioni per i bilanci. Decide il Governo”; De Luca su terzo mandato ed elezioni in Campania: Il governo ha paura; Terzo mandato, l'avvocato dello Stato contro Vincenzo De Luca: «No a prolungati esercizi di potere.

Elezioni regionali in Campania, De Luca: «Rinvio o il bilancio è a rischio» - Se la prende contro «la demenzialità di una classe dirigente nazionale che è indegna di governare» e, ovviamente, non poteva mancare il «Pd che è il ... Secondo ilmattino.it

Terzo mandato di De Luca, la Consulta decide sul ricorso del Governo: ecco perché il caso si intreccia con quello di Zaia - MSN - Terzo mandato di De Luca, la Consulta decide sul ricorso del Governo: ecco perché il caso si intreccia con quello di Zaia Storia di di Redazione Roma • 3 ora/e ... Da msn.com