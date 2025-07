La Cina lancia la sfida a Starbucks | la catena di caffè Luckin arriva nel cuore degli USA

La Cina sfida il gigante Starbucks, portando il suo successo globale nel cuore degli Stati Uniti. Con l’apertura delle prime due sedi a New York City, Luckin Coffee si prepara a rivoluzionare il panorama del caffè internazionale, puntando su qualità, innovazione e strategie aggressive. Riuscirà questa giovane realtà asiatica a conquistare il mercato americano e cambiare le regole del gioco? La competizione è appena iniziata e il futuro è tutto da scoprire.

Il colosso cinese del caffè Luckin Coffee ha ufficialmente sbarco negli Stati Uniti, aprendo le sue prime due sedi americane a New York City. I negozi sono stati inaugurati ieri in pompa magna rispettivamente nel Greenwich Village e in zona NoMadChelsea, segnando l’inizio di una nuova fase nella competizione globale del settore caffè. Fondata nel 2017, Luckin Coffee è rapidamente diventata la catena di caffè più grande della Cina, superando persino Starbucks nel suo mercato domestico. Con oltre 22.000 punti vendita tra Cina e Singapore, la società ha costruito il suo successo su una strategia vincente: prezzi competitivi, tecnologia mobile e un’estetica che cattura l’attenzione della Generazione Z. 🔗 Leggi su Cultweb.it