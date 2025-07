Cinevillage 2025 a Villa Lazzaroni | torna il cinema sotto le stelle a Roma con film ospiti e cultura

Un’estate di film sotto le stelle a Roma prende vita con Cinevillage 2025 a Villa Lazzaroni, un evento imperdibile che unisce cinema, cultura e socialità in un’atmosfera magica. Dal 1° luglio, lasciatevi coinvolgere da una programmazione ricca di pellicole, incontri con grandi ospiti e iniziative per tutti i gusti, creando ricordi indimenticabili sotto il cielo romano. Non resta che prepararsi a vivere un’estate all’insegna del grande cinema all’aperto!

Dal 1° luglio 2025, il Cinevillage di Villa Lazzaroni riporta a Roma la magia del cinema all’aperto, con una ricca programmazione di film, incontri con registi e attori, rassegne letterarie e tante attività culturali per tutte le età. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è curata da AGIS Lazio in collaborazione con il Municipio Roma VII e il sostegno di ACEA e della Camera di Commercio di Roma. Un’estate di film sotto le stelle a Roma. L’arena di Villa Lazzaroni offrirà proiezioni ogni sera, con i migliori titoli del cinema italiano, europeo e internazionale. Tra i primi film in programma: La vita da grandi di Greta Scarano, Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, Diamanti di Ferzan Özpetek, Il Nibbio con Claudio Santamaria, e Queer di Luca Guadagnino. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Cinevillage 2025 a Villa Lazzaroni: torna il cinema sotto le stelle a Roma con film, ospiti e cultura

In questa notizia si parla di: roma - film - cinevillage - villa

All’Ambasciata della Serbia a Roma proiettato un film su Nikola Tesla - Presso l’Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma, si è svolta la proiezione del cortometraggio "Nikola Tesla – The Man from the Future" del regista Alessandro Parello.

Notti di Cinema a villa Bonelli: nasce un nuovo Cinevillage a Roma tra film, incontri e sapori Dal 24 giugno al 10 agosto, il parco di Villa Bonelli si trasforma in un grande palcoscenico all’aperto dedicato al cinema, alla cultura e alla socialità. Nasce infatti nel c Vai su Facebook

Sito Istituzionale | Municipio XI, Notti di Cinema a Villa Bonelli; Cosa fare gratis a Roma questa settimana; Cinema sotto le stelle Roma 2025: programmazione luglio a Villa Borghese.

Notti di Cinema a villa Bonelli: nasce un nuovo Cinevillage a Roma tra film, incontri e sapori - Notti di Cinema a villa Bonelli: nasce un nuovo Cinevillage a Roma tra film, incontri e sapori ... Da politicamentecorretto.com

Villa Bonelli, nasce il 24 giugno la nuova Arena Cinevillage di Roma - Dal 24 giugno al 10 agosto, il parco di Villa Bonelli a Roma si trasforma in un grande palcoscenico all’aperto dedicato al cinema, alla cultura e alla socialità. Riporta mymovies.it